Ein Freizeitgelände für alle Altersklassen - Glonnpark in Odelzhausen offiziell eingeweiht

Eine grüne Oase mitten im Ort

Von Claudia Schuri schließen

Odelzhausen – Es ist eine grüne Oase inmitten von Odelzhausen: Im neuen Glonnpark können die Bürger entspannen und die Natur genießen. Jetzt wurde die 11 000 Quadratmeter große Anlage offiziell eröffnet.

Odelzhausen - „Die Glonn wurde erlebbar gemacht“, erklärte Bürgermeister Markus Trinkl. Als die Gemeinde vor mehr als zehn Jahren das Grundstück gekauft habe, sei das sehr umstritten gewesen. Doch es sei die richtige Entscheidung gewesen: „Es wurde ein wunderbarer Park im Ortszentrum geschaffen“, sagte er.

Die Nachfrage nach derartigen Angeboten würde immer größer, berichtete der Bürgermeister: „Es gibt immer weniger typische Einfamilienhäuser mit Garten.“ Darauf verwies auch der stellvertretende Landrat Helmut Zech: „Die Bebauung wird mehr, die Gärten werden kleiner, die Leute wollen trotzdem im Grünen sein“, sagte er. „Der Freizeitdruck ist hoch.“

+ Hoher Freizeitwert garantiert: Der Weiher ist das Herzstück des Glonnparks © Schuri

Auch Agnes Stiglmaier, Leader-Koordinatorin beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen, lobte: „Sie haben den Zeitgeist getroffen. Erholung vor Ort ist sehr wichtig geworden“, sagte sie. „Hier ist ein Freizeitgelände für alle Altersklassen entstanden.“

Die Gemeinde Odelzhausen hatte über das Leader-Förderprogramm mit Unterstützung des Regionalentwicklungsvereins Dachau Agil für das Projekt eine Förderung in Höhe von 163 400 Euro bekommen. In der Gemeinde habe man mit Gesamtkosten von 450 000 Euro gerechnet, berichtete Trinkl. Geringfügig teurer sei es dann geworden, da ursprünglich geplant war, einige Arbeiten in Eigenregie mit Jugendlichen durchzuführen. Das sei aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen.

Jetzt gibt es in dem Park unter anderem einen Barfußpfad, ein Weiden-Tipi und einen kleinen Hügel am Eingang des Geländes. Die Bürger können auf Liegebänken entspannen und an zwei Zugängen die Glonn erleben. Im Zentrum des Parks ist ein Weiher, der durch die Glonn gespeist wird. Ursprünglich gab es die Idee, dass dort auch gebadet werden kann. Das ist jetzt jedoch zunächst nicht erlaubt: „Das Gesundheitsamt hat davon abgeraten“, erklärte Trinkl. „Aber es werden nochmal Wasserproben untersucht.“

Demnächst werden außerdem noch Informationstafeln zu verschiedenen Umweltthemen aufgestellt. Im Zuge der Bauarbeiten für den Park wurde außerdem die Durchlässigkeit der Glonn verbessert – wichtige Maßnahmen für den Umwelt- und Hochwasserschutz, wie Trinkl betonte. Die Nutzung des Glonnparks ist über eine Satzung geregelt. Demnach ist das Areal aus Lärmschutzgründen nur von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Lediglich der Weg zwischen dem Hafnerweg und der Marktstraße inklusive der Brücke über die Glonn ist immer offen. Kinder unter zehn Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.