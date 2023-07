Hazrolli plant drei wuchtige Baukörper direkt an der A8

24 sowie 20 Meter hoch sollen die Gebäude der Harzrolli-Unternehmensgruppe an der A8 werden. grafik: gemeinde odelzhausen © Gemeinde Odelzhausen

Odelzhausen – Drei wuchtige Baukörper, der größte 24 Meter hoch, die beiden anderen 20 Meter. Auf allen dreien soll in mächtigen Lettern der Name Hazrolli prangen. Unübersehbar für jeden, der bei Odelzhausen über die A 8 fährt, soll die neue Firmenzentrale der Harolli-Unternehmensgruppe ganz nahe an der sechsspurigen Betonpiste thronen – die Genehmigung vorausgesetzt, natürlich.

In der vergangenen Sitzung des Odelzhauser kamen erste Details des Vorhabens zur Sprache, und warum es Firmenchef Burim Hazrolli mit seinen rund 100 Mitarbeiter vom Pfaffenhofener Ortsteil Wagenhofen an die Autobahn zieht. Danach brachten sie das Projekt auf den Weg.

Um die anhaltende Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen zu decken und weil derzeit keine weiteren Grundstücke zur Verfügung stehen, möchte die Gemeinde Odelzhausen wie ausführlich berichtet weitere gewerbliche Bauflächen östlich der A8 im unmittelbaren Anschluss an das Gewerbegebiet „Gewerbegebiet Odelzhausen – östlich der BAB A8“ ausweisen. Zu diesem Zweck hatte der Gemeinderat wie berichtet bereits mit der Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans begonnen; die Bauleitplanung läuft noch.

Die Hazrolli-Gruppe, die im Wesentlichen als Bauunternehmer agiert und einen Baustoffhandel betreibt, hat vor, im Zuge einer Betriebserweiterung ihre Firmenzentrale zu verlegen, weil es am alten Standort in der Gemeinde Pfaffenhofen keine passenden Grundstücke gibt, wie in der Sitzungsvorlage zur Gemeinderatssitzung steht. Die Folge: Hazrolli und Odelzhausen wollen zusammenkommen.

Und zwar auf diese Weise: Die Gemeinde erlässt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung des Gewerbegebietes – östlich der BAB A8“. Und Hazrolli baut darauf seine drei üppigen Bauten. Neben der Firmenzentrale sollen dort auch der Baustoffhandel sowie ein Ausstellungsraum entstehen.

In der Sitzung merkte man einigen Gemeinderäten an, dass sie ein wenig fremdeln mit den Bauten. Die Kritik daran war jedoch verhalten. Angelika Aigner (Bürgergemeinschaft Odelzhausen) störte sich an dem Schriftzug „Hazrolli“. Denn „muss man in die Fassade einbinden“. Das sahen ihre Kollegen genauso. Der entsprechende Passus im Bebauungsplan wird geändert.

Elisabeth Kappes (Bürgergemeinschaft Odelzhausen) findet es nicht gut, dass auf die Gebäude noch PV-Anlagen draufgepackt werden sollen, die das Ensemble noch einmal um drei Meter höher machen. Dagegen kann der Gemeinderat allerdings nichts ändern. Denn das „geht nur bei technischen Anlagen wie etwa Kaminen“, klärte zweiter Bürgermeister Johann Heitmair (CSU) auf.

Am Ende billigte der Gremium mit 12:7 Stimmen den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und beschloss mit dem gleichen Stimmergebnis die Einleitung des Bauleitverfahrens.

