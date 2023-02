Hexen-Besuch in Odelzhausen: Tattoos und lackierte Zehennägel als Strafe für die Bürgermeister

Auf Händen getragen wurden die Hexen bei der Ankunft vorm Rathaus. © Britta Huber

Hexen treiben am Unsinnigen Donnerstag in Odelzhausen ihr Unwesen.

Odelzhausen – In diesem Jahr zogen acht Hexen lautstark am Unsinnigen Donnerstag durch Odelzhausen. Ihr erster Treffpunkt war morgens bei der Bäckerei Höflinger, und danach ging’s weiter zum Frühstück beim Winkler. Anschließend besuchten sie den Odelzhausener Buchladen, das Schreibwarengeschäft Scribo sowie die Tankstelle und wurden dann von den Bauhofmitarbeitern zum Rathaus chauffiert, um dort die Macht zu übernehmen.

Hexen schnitten Odelzhausens Bürgermeistern die Krawatten ab

Zuerst einmal wurden Bürgermeister Markus Trinkl und seinem Stellvertreter Johann Heitmair von der Oberhexe die Krawatten abgeschnitten. Wolfgang Steininger, der 3. Bürgermeister, hatte heuer wohl einen anderen Termin und entzog sich somit dieser Aktion. Vielleicht war er aber „auch nur a bisserl feig“, so vermutete es zumindest eine der Hexen, denn geschminkt wurden die Herren auch noch.

Schnippschnapp: Bürgermeister Markus Trinkl (M.) schaut vergnügt zu, als Oberhexe Fanny auch die Krawatte des 2. Bürgermeisters Johann Heitmair abschneidet. © Britta Huber

Lob für den Bauhof und Tadel für die Gemeinderäte

Nächster Programmpunkt waren Lobeshymnen und Kritikpunkte, die die Hexen, frisch gestärkt mit Sekt und Krapfen, vorbrachten. Sehr gelobt wurde der Gartenbauverein für seine Arbeit an seinen Patenbeeten etwa am Kreisel Höfa-Nord-Nord und an der „oiden Marien-Apotheke“. Auch die Mitarbeiter vom Bauhof heimsten viel Lob für ihre Arbeit ein sowie die wunderbare Weihnachtsbeleuchtung und den prachtvollen Weihnachtsbaum in der Ortsmitte.

Einer der Kritikpunkte waren die tief angebrachten Verkehrsschilder am Kreisverkehr in Richtung Dietenhausen, wodurch die Sicht deutlich gemindert ist. Die Schließung des Wertstoffhofes in Taxa wurde stark kritisiert und es wurde dringend ein Ersatz gefordert. Des Weiteren stellten die Hexen ein Ultimatum „für a Bankerl an der oiden Apotheke“.

Tattoos und lackierte Zehennägel als Strafe

Um die Hexen gnädig zu stimmen und damit zu Tattoos und lackierten Zehennägeln nicht noch mehr Strafen dazu kommen, wurden sie vom Gemeindeoberhaupt und seinem Stellvertreter zum Mittagessen eingeladen.

Am Nachmittag besuchten die Hexen noch das Seniorenheim, die Raiffeisenbank und die Sparkasse.

BRITTA HUBER