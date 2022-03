Hier wird seit 1450 Bier gebraut - im Schlossgut Odelzhausen war sogar Mozart zu Gast

Von: Claudia Schuri

Das Schloss im Jahr 1928: Der kleine Bub mit der Tafel ist Hans Esers Vater Karl Eser. © Repro

Sogar Mozart war hier bereits Gast. Aber auch sonst gibt es über den Jahrhunderte alten Betrieb eine Menge zu erzählen. In einer Serie stellen die Dachauer Nachrichten die Geschichten der traditionellen Wirtshäuser im Landkreis vor. Heute: das Schlossgut Odelzhausen.

Odelzhausen – „Bayerisch, beständig, besonders“: So lautet das Motto des Schlossguts in Odelzhausen. Kein Wunder, immerhin kann der Betrieb auf eine viele Jahrhunderte lange Geschichte zurückblicken. „Im zwölften Jahrhundert wurde das Schloss zum ersten Mal erwähnt“, erklärt Hans Eser (63), der das Gut gemeinsam mit seiner Familie führt. „Es war ein niederer Adelssitz.“ Die Esers selbst haben keinen Adelstitel, das Schlossgut ist später in bürgerliche Hände übergegangen.

Kutschfahrt heute: Franziska Eser, Traudl Eser, Hans Eser und Gabi Eser. © Claudia Schuri

Hans Esers Urgroßvater Josef Sedlmayr hatte das Areal 1918 nach mehreren Eigentümerwechseln gekauft und es an seine Tochter Maria und seinen Schwiegersohn Hans Eser übergeben. Seitdem ist der Betrieb in Familienbesitz. Zum Schlossgut gehören heute unter anderem auch Hotelzimmer, die Brauerei und das Bräustüberl. „Wir wollen die Beständigkeit waren“, betont Bräustüberl-Wirtin Gabi Eser (57). „Bestimmte Klassiker wie der Schweinsbraten mit Kartoffelknödel müssen einfach auf der Karte stehen.“

In der Kutsche unterwegs: Familie Eser auf der Fahrt nach Dachau zur Stadterhebung im Jahr 1938. © Reporo

Bekannt ist die Gaststätte auch für die eigenen Erzeugnisse: Die Gäste können sich zum Beispiel auf selbstgebackenes Sauerteigbrot aus dem Steinbackofen, hausgemachten Presssack, Wild aus dem eigenen Hirschgehege und natürlich Bier von der Schlossbrauerei freuen.

Die Gastronomie hat eine lange Tradition im Schlossgut: Bereits 1450 wurde dort Bier gebraut und im Jahr 1761 gründete Karl Albert Graf von Minucci im Schlossbereich eine Ausschankstelle. Berichten zufolge soll sogar Wolfgang Amadeus Mozart dort Station gemacht haben, als er von München nach Augsburg unterwegs war.

Früher gehörten zum Schloss zwei Türme und ein vierseitiger Trakt. Ein Turm steht noch. © Claudia Schuri

Ende 1944 musste das Wirtshaus kriegsbedingt schließen. Auch die Brauerei war von den Folgen des Zweiten Weltkrieges betroffen: Der Stammwürzegehalt wurde während des Krieges immer weiter beschränkt. Mit dem Kriegsende kamen mehrere Sudverbote, die lediglich von der Produktion von Dünnbier unterbrochen wurden. Die Abgabe davon erfolgte gegen Brotmarken. Im September 1949 aber gab es bei der Schlossbrauerei endlich wieder Bier in Friedensqualität – und nach und nach ging es aufwärts.

Hans Esers Tante Irma Eser eröffnete 1952 bei der ehemaligen Fasswäscherei das Bräustüberl wieder. Sie setzte dabei auf Gäste von der nahen Autobahn, 60 Plätze gab es damals. Die Karte aus dieser Zeit hängt heute in der Gaststätte: Der Schweinsbraten wurde für 1,50 Mark angeboten, der Zwiebelrostbraten für 2,50 Mark und für ein Lachsbrot mussten die Besucher eine Mark bezahlen.

Ein großer Erfolg folgte im Jahr 1963: „Wir hatten die Ehre, für die Wiedereröffnung des Nationaltheaters in München das Bier brauen zu dürfen“, erzählt Hans Eser stolz. Daher ist auch der Name des noch heute sehr beliebten Biers „Operator“ – ein Starkbier in Doppelbockqualität – entstanden. „Die Freunde des Nationaltheaters sind auf uns zugekommen, weil sie das Bräustüberl gekannt haben“, sagt Eser.

Im Jahr 1954 ist dieses Foto am Schlossgut entstanden. © Repro

Stammgast im Bräustüberl war auch ein Industrieller aus Augsburg. Zu ihm weiß Hans Eser eine nette Anekdote: „Der Gast wollte sich einen Spaß erlauben und der 1000. Bürger von Odelzhausen werden“, erzählt er. Es kam zu einer Abmachung zwischen dem Mann, dem Bürgermeister und der damaligen Wirtin Irma Weser. „Er hat die ganze Gemeinde zu Leberkäs und Doppelbock eingeladen.“. Bei dem Fest im Jahr 1969 wurde sogar einmalig ein extra gebrautes Lutherator-Bier ausgeschenkt, angelehnt an den Namen des großzügigen Spenders. Gelebt hat dieser jedoch nie in Odelzhausen.

Das Bräustüberl ist auch ein beliebter Ort für Familienfeiern und manche Gäste kommen immer wieder zurück. So wie ein älteres Ehepaar, das extra aus den USA angereist ist, um in Odelzhausen die Goldene Hochzeit zu feiern. In den 50er Jahren hatten die beiden im Bräustüberl geheiratet – und die Rückkehr 50 Jahre später war ein ganz besonderes Geschenk. „Es war eine Überraschung für sie, dass sie hier an den gleichen Stühlen und Tischen feiern konnten“, erzählt Hans Eser.

Für die Familie Eser persönlich war die Feier des 250-jährigen Bräustüberl-Jubiläums im Jahr 2011 ein Höhepunkt. Sogar der damalige bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP) startete damals einen Besuch ab. Im Laufe der Jahre haben die Esers das Schlossgut immer wieder renoviert und erweitert. 2000 stand ein großer Umbau an und die Familie gestaltete den Wirtsgarten und die Terrasse. 2004 folgte eine Kapelle, 2009 das Gutshotel. Der Wintergarten und „Traudl’s Bar“ entstanden schließlich 2016. Die Bar ist zu Ehren von Hans Esers Mutter Traudl, die viel für den Betrieb geleistet hat und ihn seit vielen Jahrzehnten prägt.

Während der Corona-Zeit errichteten die Esers außerdem einen Selbstbedienungs-Kiosk. „Wir hatten nie ganz zu“, erzählt Gabi Eser. „Wir haben immer Gerichte zum Abholen angeboten.“ Die Wünsche ihrer Gäste kennt sie ganz genau: „Bei 90 Prozent der Gäste weiß ich schon vorher, was sie essen“, verrät die Wirtin.