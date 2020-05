Motorradfahrer und Sozia verletzt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer und seine Sozia sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Höfa verletzt worden.

Odelzhausen - Ein BMW-Lenker hatte die Vorfahrt des Motorrades missachtet, wie die Polizei mitteilte. Gegen 16.35 Uhr fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer von Hadersried kommend in Richtung Staatsstraße 2051. Der ortsunkundige Mann aus Mühldorf am Inn folgte nur seinem Navigationsgerät, das ihn über die Staatsstraße in einen Feldweg lotste. Er bemerkte deshalb beim Überqueren der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße ein von links kommendes, in Richtung Freienried fahrendes BMW-Kraftrad zu spät. Die beiden stießen zusammen. Der Motorradlenker, ein 53-Jähriger aus dem Gemeindebereich Friedberg, sowie seine Ehefrau stürzten auf die Fahrbahn. Die 52-jährige Sozia musste mit Verdacht auf Beinbruch mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Dachau geflogen werden, der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14 500 Euro.

