Alle Maßnahmen brachten bislang nur kurzfristig Resultate

Gemeinderat hat Ideen im Kampf gegen die blau-grüne Gefahr im Ebertshauser Weiher

Von: Thomas Zimmerly

Beliebt bei den Badehungrigen aus der Gemeinde Odelzhausen und darüber hinaus: der Ebertshauser Weiher. © cla

Im Ebertshauser Weiher wuchern die Blaualgen. Das Baden ist in diesem Gewässer bis auf Weiteres untersagt. Das wurmt die Schwimmer und beschäftigte nun den Odelzhauser Gemeinderat. Fragt sich nur: was tun gegen die fiesen Bakterien? In der Sitzung gab es reichlich Vorschläge.

Odelzhausen – Der Ebertshauser Weiher gleich neben der A 8 ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel. Das rund 28 000 Quadratmeter große Idyll wird auch von Gästen außerhalb der Gemeinde Odelzhausen besucht – fürs Schwimmen oder Party machen. Seit langem ist der See gesperrt: Blaualgen-Alarm (wir berichteten). Wann man wieder hineinhechten kann, ist laut Landratsamt völlig ungewiss. Da es jedoch im Gemeinderat Sympathisanten, ja sogar „bekennende Ebertshauser-Weiher-Schwimmer“ gibt, wie Maria Winkler (BGO) von sich selbst behauptete, wurde in der Montagabendsitzung munter debattiert. Die große Frage war dabei laut Bürgermeister Markus Trinkl: „Was möchte der Gemeinderat: Will man einen Badesse oder einen Weiher haben?“

Am 14. Juli hatte es zum Thema einen Ortstermin gegeben. Trinkl führte Vertreter von Gesundheitsamt, Wasserwirtschaftsamt, Landwirtschaftsamt und Fischereiverein ans Algen befallene Nass. Das Fazit der Konferenz fasste das Gemeindeoberhaupt in einem Satz zusammen: „Egal, welche Maßnahmen man angeht, wir werden die Blaualgen nie ganz aus dem Gewässer rauskriegen.“ Und das hat mannigfache Gründe.



So hat der Weiher keine Grundwasserspeisung. Er entstand einst, als man Sand zum Bau der Autobahn brauchte und sich die Grube dank eines kleinen Zulaufs aus dem Lukkaer Graben füllte. Die Zuflussmenge ist allerdings gering. Zudem soll es eine Miniquelle geben, aber so ganz genau weiß man das nicht. Eine Echolotung 2003 ergab, dass der See nur maximal 2,20 Meter tief ist, an manchen Stellen gar nur 1,20 Meter. Diese Tatsache bedingt, dass das Wasser schnell warm wird, was wiederum die Blaualgen wuchern lässt.

Alle Maßnahmen brachten bislang nur kurzfristig Resultate

Zudem gibt es nur wenig Wasserpflanzen. Die Folge: hoher Lichteinfall, wärmeres Wasser. Dazu kommt noch, dass reichlich Nährstoffe aus benachbarten landwirtschaftlichen Flächen in den See gelangen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Lage hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren versucht. 2009 etwa wurde – wenig wirkungsvoll – ein Sandfangbecken gebaut. Wolfgang Steininger (FW) erinnerte an die Sand-entnahme an manchen Stellen mittels eines Schwimmbaggers. Das brachte zwar kurzfristig gute Resultate, alles in allem aber, so der dritte Bürgermeister, sei das Ganze aufwendig, teuer und letzten Endes erfolglos gewesen. Also was tun? So manches Gemeinderatsmitglied hatte da eine Idee.

Das sind Blaualgen Blaualgen sind eigentlich gar keine Algen, sondern Cyanobakterien. Einige von ihnen enthalten einen grün-blauen Farbstoff, der ihnen den Namen „Blaualgen“ verliehen hat. Sie kommen hauptsächlich in Flüssen und Seen vor, treten aber zeitweise auch im Meerwasser auf. Langanhaltend hohe Temperaturen, viel Sonnenschein und geringe Windbewegungen fördern das Algenwachstum. Gelangen zusätzlich Nährstoffe aus landwirtschaftlicher Düngung in die Gewässer, kann dies zu einer Massenentwicklung der Blaualgen führen. Quelle: bund.net

Dietmar Renner (AfD) fragte, ob die landwirtschaftlichen Düngemittel „eine Rolle spielen“? „Das ist definitiv so“, antwortete Trinkl. Das war ein erster Ansatz. Angelika Aigner dachte an mehr Fische, die die Algen fressen könnten. Eine Erhöhung des ohnehin schon großen Besatzes koste viel, so Trinkl, alleine jedoch „wird’s nix bringen“. Einen weiteren Gedanken brachte er gleich selbst ins Spiel, um ihn sofort wieder zu verwerfen: die Vertiefung des Weihers. „Dann“, so Trinkl, „würde das Weiherwasser im Grundwasser verschwinden“.

Die Angelegenheit wurde also immer heikler. Und für Johann Heitmair (CSU) war klar: Es gebe nur eine einzige Möglichkeit, die Abhilfe schaffe: Den Rohrbach, der knapp am Weiher vorbeifließt, „irgendwie reinbringen“. Trinkl aber löschte auch dieses kleine Flämmchen der Erkenntnis. Er gab zu bedenken, dass der Rohrbach renaturiert sei und als Ausgleichsfläche diene. Eine Umleitung oder Aufstauung sei daher „nicht genehmigungsfähig“. Wieder nichts. Als sich langsam Schweigen im Dachgeschoss des Kinderhauses „Sandburg“, wo derzeit die Sitzungen stattfinden, breit machte, wagte Manfred Weyerer (BGO) einen allerletzten Versuch: „Gibt es irgendwo einen Alternativstandort für einen Weiher?“ Er erntete vom Bürgermeister ein süffisantes Lächeln, bei dem einem eine alte Redensart in den Sinn kam: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.



Egal was man macht: Es wird teuer!

Johann Heitmair brachte es schließlich auf den Punkt: „Wir spekulieren bloß. Es hilft nur ein Fachbüro weiter.“ Und genau das wird nun gemacht. Einstimmig beschlossen er und seine Ratskollegen, dass die Gemeinde Angebote zur Untersuchung des aktuellen Gewässerzustandes inklusive einer Planung für die zukünftige Nutzung als Badeweiher von mehreren Fachbüros einholen soll. Nach Vorlage der Angebote entscheidet der Gemeinderat das weitere Vorgehen.



An zwei während der Sitzung gefallene Sätze Trinkls sei noch erinnert. Egal, welche Maßnahmen am Weiher vorgenommen werden, „wir reden von immensen Kosten. Und es gibt keine Garantie, dass der Weiher zu einem Badegewässer mit entsprechender Qualität wird“.



