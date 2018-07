Stolpersteine müssen weg

Aktion des VDK für mehr Barrierefreiheit in Odelzhausen

Menschen mit Handicap stoßen in der Gemeinde Odelzhausen immer wieder an ihre Grenzen: Es hakt an der Barrierefreiheit. Darauf hat jetzt der Sozialverband VdK bei einer Aktion unter dem Motto „Weg mit den Barrieren“ aufmerksam gemacht.