Wo ist die Labradormischlingsdame Seba?

In Odelzhausen ist ein Hund angefahren worden, der Mischling ist seither verschwunden. Jetzt wird nach Seba gesucht.

Odelzhausen – Seit Samstagmittag wird ein knapp einjähriger Labradormischling vermisst. Die Hündin, die auf den Namen Seba hört, war am Samstag zwischen 12 und halb eins mit ihren Besitzern Daniela Sengl und Christian Woerle in Odelzhausen in der Steinfeldstraße. Im Garten der Eltern von Christian Woerle gelang es der Hündin jedoch, durch einen niedergedrückten Zaunteil zu entwischen.

Offenbar erschreckt durch einige Männer vin der Nähe, rannte der Hund zur Odelzhausener Hauptstraße. Christian Woerle lief der Hündin hinterher und erreichte sie fast, als sie durch ein Geräusch verschreckt wurde und auf die Straße sprang. Dort wurde Seba von einem Auto angefahren. Laut Besitzerin Daniela Sengl rappelte sie sich daraufhin wieder auf und lief in Panik Richtung Ortsausgang.

Zuletzt wurde die Hündin auf der Umgehungsstraße Richtung Taxa gesehen, wo sie rechts in ein Gestrüpp flüchtete. Seither fehlt von dem Hund jede Spur. Seit Samstag suchen nun Freiwillige der K 9 Hundestaffel sowie zahlreiche Helfer nach Seba, gefunden hat sie jedoch noch niemand. Allerdings gab es einen Hinweis, wonach der Hund zuletzt in Odelzhausen in der Nähe der Tierarztpraxis Zauscher und der Grund- und Mittelschule Odelzhausen gesichtet worden sein soll.

Seba ist ein knapp einjährige Labradormischling, hat einfarbiges, cremefarbenes, glattes Fell, eine Schulterhöhe von 60 Zentimetern. Sie trägt ein eisblaues Halsband mit einer roséfarbenen Schnalle. Es ist jedoch möglich, dass sie das Halsband inzwischen verloren hat.

Da der Hund extrem scheu ist und vor allem vor Männern Angst hat, bitten die Besitzer darum, nicht zu versuchen, ihn selbst zu fangen. Stattdessen wird darum gebeten, sich die genaue Stelle der Sichtung zu merken und so schnell wie möglich die Besitzer Daniela Sengl unter 0176/32 12 18 99 oder Christian Woerle unter 0179/50 97 790 anzurufen. Beide machen sich große Sorgen um Seba, die inzwischen seit fünf Tagen verschwunden ist. ls