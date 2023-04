Gute Nachrichten für Brautpaare ab Mai: Neuer Trauungsort möglich

Wird künftig auch mit Hochzeitsgästen belebt: Der Saal des Vereinsheims Sittenbach darf ab 1. Mai für standesamtliche Trauungen genutzt werden. © Heimatverein

Künftige Brautpaare aus Odelzhausen und Umgebung können sich freuen. Ab Mai kommt ein weiterer Ort hinzu, in dem eine standesamtliche Trauung möglich ist.

Odelzhausen – Künftige Brautpaare aus Odelzhausen und Umgebung können sich freuen. Mit dem Vereinsheim Sittenbach kommt ab Mai ein Ort in der Gemeinde hinzu, der für eine standesamtliche Trauung in Frage kommt. Darüber stimmte der Gemeinderat vergangenen Montag einstimmig ab.

Mit dem Trauzimmer im Rathaus Odelzhausen, dem Stadl neben dem Wirtshaus Harner’s in Sixtnitgern, der Terrasse am Festsaal Harner’s und dem Obstgarten am Festsaal Harner’s ist der Saal im Vereinsheim Sittenbach die fünfte Örtlichkeit in der Gemeinde, in der das „Ja-Wort“ möglich ist. „Es ist eine weitere schöne Möglichkeit, das Vereinsheim mit Leben zu füllen“, sagte Bürgermeister Markus Trinkl vor der Abstimmung.

Neuer Trauungsort in der Gemeinde Odelzhausen

Der Heimatverein ad honorem Sittenbach bot der Gemeinde an, den großen Saal im Vereinsheim Sittenbach für standesamtliche Trauungen zur Verfügung zu stellen. Da das Trauzimmer im Rathaus Odelzhausen nur für kleinere Hochzeitsgesellschaften bis etwa 25 Personen geeignet ist, gibt es neben dem Harner’s Wirtshaus und dem Festsaal nun eine weitere Alternative für größere Hochzeitsgesellschaften. Im Februar gab es einen Ortstermin mit der Vorsitzenden des Heimatvereins ad honorem Sittenbach, Elfriede Edelmann, und der Standesamtsleiterin im Vereinshaus Sittenbach.

Laut Verwaltung wurde der Saal dabei als geeignet für standesamtliche Trauungen angesehen. Auch die Standesamtsaufsicht Dachau habe im März mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht nichts gegen die Widmung des Saales im Vereinshaus als Trauungsort spricht. Allerdings hat die Standesamtsaufsicht einige Kriterien und Auflagen für Trauungen im Vereinshaus festgelegt. Edelmann konnte im April mitteilen, dass diese Kriterien zur Kenntnis genommen wurden und Einverständnis mit deren Umsetzung besteht.

Regelung gilt vorerst für ein Jahr

Dagegen hatten auch die Gemeinderäte keine Einwände und stimmten einstimmig für die Umwidmung des Saals als Trauungsort. Schon ab 1. Mai können dort Brautpaare ihr Ja-Wort geben. Die Widmung wird vorerst auf ein Jahr befristet und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern spätestens drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist kein Widerruf erfolgt.