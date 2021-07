Joseph Heckenstaller genoss überall Sympathie und Anerkennung

Nachruf

Das Odelzhauser und BRK-Urgestein Joseph Heckenstaller ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Ein Nachruf

Odelzhausen – Jeder Ort hat seine Menschen, die ihn prägen, die hervorstechen, durch welche Eigenschaften auch immer. Joseph Heckenstaller, der vor Kurzem im Alter von 90 Jahren verstarb, war so ein Mensch, der bei allen, mit denen er zu tun hatte, Sympathie und Anerkennung hervorrief wie selten jemand in Odelzhausen.

Der 1930 als erstes Kind in die Schneiderfamilie Heckenstaller geborene Joseph wuchs zusammen mit seinen Schwestern Hildegard und Centa in Odelzhausen auf. In der Pfarrjugend spielte er Theater, er liebte es zu tanzen und fuhr auch gerne mit dem Fahrrad. Mit Freude trat er den vorbezeichneten beruflichen Weg als Herrenschneider an, legte die Meisterprüfung ab und übernahm zusammen mit seiner Ehefrau Martina, die aus Eurasburg stammte und ebenfalls das Schneiderhandwerk erlernt hatte, das elterliche Geschäft. Über die Jahre wandelten sie die Schneiderei in ein Ladengeschäft mit Fertigkonfektion und reagierten damit auf die neue Zeit.

Die Heckenstallers waren stets freundlich, hilfsbereit und in der Lage, mit ihren Kunden über alles, was im Ort und auf der Welt passierte zu sprechen. So wurde es bald eine Art Salon, ein Mittelpunkt des wachsenden Ortes Odelzhausen. Mit Weitblick, Fleiß und viel Herz konnten sie viele Jahrzehnte dem Ort ein erstklassiges Fachgeschäft bieten.

„Mr. BRK“ für Odelzhausen

So war es nicht verwunderlich, dass Dr. Günter Koch, einstiger Charité-Chirurg, der bis 1972 in Odelzhausen als praktischer Arzt praktizierte, sich auch an Joseph Heckenstaller wandte, um im Jahr 1959 die Odelzhausener BRK-Ortsgruppe mitzugründen. Die Bitte an Dr. Koch kam damals von den BRK-Mitgliedern Ernst Hammer und Michael Renner. Sie erkannten die Notwendigkeit einer ortsnahen Notfallversorgung und der Arzt erledigte sofort die nötigen Schritte. Viele mitunter gefährliche Einsätze verbrachte Heckenstaller auf der Autobahn, um Erste Hilfe zu leisten. Er war dem Roten Kreuz über 60 Jahre lang treu verbunden. Auch hier war er durch seine kompetente, hilfsbereite, patientenzugewandte Art hervorstechend, prägend und ungemein beliebt. Er wurde für Odelzhausen der „Mr. BRK“.

Für seine Freunde und Nachbarn hatte er ebenfalls immer ein offenes Ohr und war für sie da. Sein Heimatort Odelzhausen und seine Heimatregion lagen ihm besonders am Herzen. So trat er als Mitglied in die ortsansässigen Vereine ein (Sportverein, Schützenverein und Ski-Club) sowie in den Einsbacher Musikverein. Im Pfarrgemeinderat engagierte er sich sehr für kulturelle Belange und war bei lokalen Veranstaltungen als talentierter Hobbyfotograf eine der ersten Anlaufstellen.

Ein treuer Familienmensch

Obwohl er als Odelzhausener Geschäftsmann fest ins Gemeindeleben integriert war, bildete die Familie für ihn das zentrale Element seines Lebens. Fünf Kinder – Gabi, Peter, Birgit, Johannes und Thomas – erblickten im Laufe der Zeit das Licht der Welt. Zusammen mit seiner Frau schenkte er ihnen ein Zuhause und schaffte einen Ort der Wärme und Gemeinschaft. Jeder war ihm stets willkommen, das Haus und der Tisch waren nie zu klein.

Die Familie hörte auch nicht bei den eigenen Kindern auf, sondern umschloss auch die Enkel, Schwiegertöchter und Schwiegersöhne und deren Familien. Für die 13 Enkel und einen Urenkel hatte der Opa stets ein offenes Ohr und war ihnen bei Sorgen und Nöten ein vertrauensvoller Ratgeber und Helfer.

Als Zeichen der Liebe und Dankbarkeit an seine Frau erneuerte er mit ihr am Goldenen Hochzeitstag 2009 das Eheversprechen. Die letzten Jahre begleitete er seine schwer erkrankte Frau Martina bis zu deren Tode 2018 und war trotz eigener gesundheitlicher Einschränkungen bis zuletzt ein dem Leben positiv zugewandter Mensch.

Britta Huber