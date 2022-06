70 Kommunionkinder: Zum ersten Mal am Tisch des Herrn

Von: Claudia Schuri

Gruppe eins aus Odelzhausen, Hadersried, Höfa und Lukka. © cla

70 Kinder aus dem Pfarrverband Odelzhausen haben ihre Erstkommunion gefeiert. Dabei stand die biblische Erzählung von der Begegnung von Jesus mit dem Zöllner Zachäus im Mittelpunkt.

Odelzhausen/Pfaffenhofen/Sulzemoos – 70 Kinder haben im Pfarrverband Odelzhausen zum ersten Mal am Mahl Jesu teilgenommen. In vier Gottesdiensten zelebrierte Pfarrer Richard Nowik in der Pfarrkirche St. Benedikt in Odelzhausen die Erstkommunionsfeiern.

Die musikalische Gestaltung übernahm der Kinder- und Jugendchor St. Benedikt unter der Leitung von Birgit Battran. Gemeindereferentin Elisabeth Mayr hatte die Kinder, unterstützt von 15 Gruppenleiterinnen, zuvor auf den großen Tag vorbereitet. Dabei stand die biblische Erzählung von der Begegnung von Jesus mit dem Zöllner Zachäus im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Bei Gott bist du groß“ lernten die Kinder, dass sie Gott suchen und sich ihm öffnen können. So wie Zachäus dürfen auch sie Jesus einladen - denn wenn Gott ins Herz einzieht, ändert sich das Leben zum Guten.

Im ersten Gottesdienst traten Kinder aus Odelzhausen, Hadersried, Höfa und Lukka an den Tisch des Herren: Die Erstkommunion feierten Simon Josef Fischer, Fabian Simon Greppmair, Sarah Kerschbaumer, Luisa Marie Obermair, Lorenz Kisch, Lio Kunath, Leander-Lilián Maiwald, Antonia Schaupp, Paul Alexander Völlings, Eva Vukoja, Anna Maria Herrmann, Christian Hoffer, Emil Kappatsch, Alexander Rößle, Emily Monat, Natalia Ostrowska, Anna Reiter und Valentin Wiesmeier.

Erstkommunion: Gruppe zwei

Gruppe zwei aus Egenburg, Unterumbach, Oberumbach, Paffenhofen, Sittenbach, Sixtnitgern und Gaggers. © cla

Aus den Orten Egenburg, Unterumbach, Oberumbach, Paffenhofen, Sittenbach, Sixtnitgern und Gaggers empfingen Benedikt Bader, Annika Brunnenmeir, Katharina Clauß, Benedikt Feicht, Emilia Güntner, Hanna Lindermayer, Viktoria Kalmbach, Alexander Drexl, Mathilda Gleich, Ludwig Gronegger, Fiona Jall, Vitus Georg Münch, Annamarie Riedlberger, Ingrid Balota, Oskar und Oliwia Gutowski, Smilla Lutzenberger, Emma Rambold, Franziska Unden sowie Amelie Viteritti die erste heilige Kommunion.

Erstkommunion: Gruppe drei

Gruppe drei aus Sulzemoos, Wiedenzhausen und Odelzhausen. © cla

Bei der dritten Gruppe stammen die Kinder aus Sulzemoos, Wiedenzhausen und Odelzhausen. Hier freuten sich Johanna Brunetti, Jakob und Johanna Kirchmeier, Manuel Brunner, Simon Mehltretter, Emilia Nehls, Marie Sophie Schmidt, Izabella De Oliveira Almeida, Hannah Paul, Alexander Baumgartner, Pierre-Anton Graf, Philipp Grünerbel, Magdalena Krieg, Magdalena Möhle, Andrea Schenkl und Lisa Schuri über die Erstkommunion.

Erstkommunion: Gruppe vier

Gruppe vier aus Ebertshausen, Einsbach, Hilpertsried Pfaffenhofen, Egenburg, Unterumbach, Sulzemoos, Odelzhausen, Höfa, Sixtnitgern und Roßbach. © cla

Im vierten Gottesdienst empfingen Kinder aus Ebertshausen, Einsbach, Hilpertsried Pfaffenhofen, Egenburg, Unterumbach, Sulzemoos, Odelzhausen, Höfa, Sixtnitgern und Roßbach die Kommunion: Simon Arzberger, Barbara Hermann, Lia Brunetti, Benedikt Schweiger, Marie Trapp, Tom Wilaschek, Victoria Zachari, Sebastian Zacherl, Mia Bialojahn, Mika Bieber, Jonas Augustin, Dominik Becker, Damian Gruschka, Mateo Orsulic und Florian Sailer traten an den Tisch des Herren.

