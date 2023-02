Kronkorken für Kinder-Krebsstiftung

Hoffen auf noch viele weitere Kronkorken: Tizian Habersetzer, Lukas Habersetzer, Florian Habersetzer, Sascha Pirkl, Dominik Habersetzer, Veronika Heinzinger (v.l.). Foto: sim © sim

Eine kleine Gruppe junger Leute in Odelzhausen hat sich dem Kronkorkensammeln verschrieben - für einen guten Zweck.

Odelzhausen – Was die einen achtlos wegwerfen, hat für andere unter Umständen noch viel Bedeutung. Das dachte sich auch Dominik Habersetzer, als er von einer Kronkorkensammlung zur Anschaffung eines Rollstuhls erfuhr. Wo und wann das genau war, kann er zwar heute nicht mehr sagen. Aber das Thema ließ ihn nicht mehr los, er wollte selbst sammeln, um damit Gutes bewirken zu können.

Sammelstelle für Kronkorken in der Dorfstraße 45 in Odelzhausen

Zusammen mit seinen Geschwistern und Freunden richtete er in Taxa bei Odelzhausen in der Dorfstraße 45 eine Sammelstelle ein. In der „Taxa Hüttn“ steht ein Fass, in das die Kronkorken eingeworfen werden können. „Zuletzt hat uns sogar aus München ein 20-Liter-Kanister mir Kronkorken erreicht“, freut sich Dominik Habersetzer. Er hat mittlerweile einen festen Stamm von Kronkorkensammlern aus Sulzemoos und Odelzhausen und sogar von Maisach bis nach Dachau, wie der 26-Jährige herausgefunden hat. Viele bringen ganze Kartons mit Kronkorken vorbei, einige nur eine kleine Tüte. Alles hilft und kommt der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute.

Zusammen mit seinen Brüdern Florian und Tizian, seinem Cousin Lukas, seinen Freunden Sascha Pirkl und Veronika Heinzinger hat Dominik Habersetzer die ganze Hilfsaktion aufgezogen. Er hofft, dass sich eventuell auch eine Brauerei findet, die größere Mengen spenden könnte.

Wer helfen möchte – egal ob Privatperson oder Unternehmen – kann sich unter der Telefonnummer 01 51/21 33 14 54 bei Dominik Habersetzer melden oder die Kronkorken in Taxa abgeben. Die gesammelten Kronkorken werden beim Altmetallhändler gewogen, und dann wird der Gegenwert ausbezahlt, der ohne Abzüge direkt der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute kommt.

