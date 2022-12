Versuchter Raubüberfall: Maskierte Männer bedrohen Mitarbeiter mit Waffe

Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Raubüberfalls in Höfa. © Wolfgang Maria Weber/imago

Drei maskierte Männer haben den Mitarbeiter eines Busunternehmens in Höfa bedroht. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Raubüberfalls.

Höfa - In den frühen Morgenstunden des Freitags haben drei maskierte Männer einen Mitarbeiter eines Busunternehmens in Höfa in ihre Gewalt gebracht. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord mitteilte, trugen die Räuber Sturmhauben und waren schwarz gekleidet.

Sie bedrohten den Angestellten gegen 6 Uhr mit einer Waffe und drangen mit ihm gemeinsam in die Geschäftsräume der Firma ein. Ersten Erkenntnissen zufolge flohen sie jedoch, ohne Beute gemacht zu haben, so das Polizeipräsidium, das zum näheren Tatablauf aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben machen möchte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Augsburger Straße in Odelzhausen-Höfa im Zeitraum von 6 bis 6.45 Uhr unter Telefon 0 81 41/61 20 zu melden.

dn