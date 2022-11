Michael Obermair war immer für die Familie und Odelzhausen da

Friedlich eingeschlafen: Michael Obermair. © Simone Wester

Zeit seines Lebens hat Michael Obermair Liebe gegeben. Nun schloss der Odelzhauser im Alter von 85 Jahren für immer seine Augen.

Odelzhausen - „Die Liebe hört niemals auf“, heißt es im Korintherbrief des Neuen Testaments. Dieses Zitat des Apostels Paulus ziert nun die Traueranzeige, die die Familie von Michael Obermair entworfen hat.

Familie und Kunden liebten Michael Obermair

Für seine Hingabe wurde er geliebt und geschätzt. Nicht nur von seinen Kindern, Enkelkindern, Urenkeln, Freunden, Nachbarn, Weggefährten, sondern auch von seinen Kunden. Denn der gelernte Landmaschinen- und Kfz-Mechanikermeister war auch für alle da, die in Odelzhausen und Umgebung eine Panne hatten. „Die Autobahnmeistereien zwischen Stuttgart und Garmisch wussten genau, wen sie anrufen müssen. Mein Papa ist immer gekommen, um zu helfen“, sagt seine Tochter Gabriele Steinmetz.

Fast 40 Jahre gestaltete Michael Obermair als Gemeinderat auch die Entwicklung von Odelzhausen mit. Zeitweise war er zweiter beziehungsweise dritter Bürgermeister. Mehr als 50 Jahre engagierte er sich im CSU-Ortsverband, teilweise auch als Ortsvorsitzender. Auch bei vielen anderen Vereinen war Michael Obermair aktiv und half immer da, wo er gebraucht wurde. Als gläubiger Christ übernahm er auch 25 Jahre lang Verantwortung in der Kirchenverwaltung, im Pfarrgemeinderat und im Vorstand der KAB-Arbeitergemeinschaft.

Als Kind wollte er sogar Pfarrer werden. Dafür hätte er jedoch auf „eine höhere Schule“ gehen müssen, wie man damals sagte. Doch dafür war in Kriegszeiten auf dem Bauernhof, auf dem er geboren und aufgewachsen war, kein Geld da. Schon als Zehnjähriger arbeitete der gebürtige Augsburger als Hirtenjunge, begann mit 14 Jahren seine Lehre und war Zeit seines Lebens stolz, zwei Meisterbriefe sein eigen nennen zu dürfen.

Stolz war er aber nicht nur auf seinen beruflichen Erfolg, sondern vor allem auf seine Familie. „Er hat aber nicht nur uns sehr geliebt, er hatte Achtung vor allen Menschen und war immer da, wenn man ihn gebraucht hat“, erinnert sich Tochter Gabi.

Leidenschaftlicher Wald- und Baumhüter

Als er mit 64 Jahren in Rente ging, genoss er seine Wälder, die er im Laufe seines Berufslebens erworben hatte. „Mein Vater war ein leidenschaftlicher Wald- und Baumhüter“, erzählt seine Tochter Gabi, die sich zusammen mit ihrer Familie in Zukunft um den Waldbestand kümmern wird. Auch ihre Kinder sind mit den Wäldern sehr vertraut, hat doch ihr Opa ihnen alles zu Lebzeiten beigebracht, was man wissen muss, um gut für den Lebensraum Wald zu sorgen.

„Das war immer alles freiwillig, mein Papa hat nie Druck gemacht“, betont Gabi Steinmetz. So hielt es Michael Obermair auch mit dem Glauben. Kinder und Enkel begleiteten ihn stets freiwillig zu den Gottesdiensten.

Vor elf Jahren verlor Michael Obermair seine Frau Dora, mit der er fast 51 Jahre verheiratet war. Seine Schwester Resi starb im Jahr 2018. Michael Obermairs liebevolle Familie und sein Glauben halfen ihm auch durch diese schwere Zeit. Bis er Anfang des Jahres schwer erkranken und sich nicht mehr erholen sollte.

Nun ist er im Vertrauen auf Gott friedlich eingeschlafen. Zuhause, so wie er es sich gewünscht hatte. Gewünscht hätte er sich auch, viele geliebte Menschen und Weggefährten bei seiner Beerdigung zu sehen, so Tochter Gabi. „Der Papa würde sich riesig freuen, wenn viele kommen.“

Der Gottesdienst mit anschließender Beisetzung

findet am Mittwoch, 2. November, ab 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Benedikt in Odelzhausen statt. Alle, die sich verabschieden wollen, sind herzlich willkommen, betont Gabi Steinmetz im Namen der Angehörigen.

