Stellvertretender SVO-Vorsitzender Michael Stangl völlig überraschend gestorben

Teilen

Michael Stangl starb völlig unerwartet. © sim

Große Trauer herrscht in Odelzhausen nach dem plötzlichem Tod des stellvertretenden SVO-Vorsitzenden Michael Stangl.

Odelzhausen – Am vergangenen Montag verstarb völlig überraschend Michael Stangl (59), der in der Gemeinde Odelzhausen „brutal fehlen wird“, weiß der Bürgermeister und langjährige Weggefährte Markus Trinkl. Denn beiden waren bis 2014, dem Jahr, als Trinkl zum Gemeindeoberhaupt gewählt wurde, gemeinsam im Vorstand des SV Odelzhausen.

„Er hat das Vereinsleben gelebt, war immer unterstützend, hilfsbereit und einfach ein super engagierter Bürger in der Gemeinde“, so Trinkl, der sich erschüttert über den plötzlichen Tod von Michael Stangl zeigt.

Am Wochenende noch auf dem Christkindlmarkt

Noch am Wochenende habe Stangl fröhlich am Christkindlmarkt mit Freunden und Bekannten geratscht, zeigte sich unbeschwert und gut gelaunt – so wie man ihn kannte. Denn Michael Stangl war nicht nur engagiert und packte immer da an, wo er gebraucht wurde, ohne große Worte darüber zu verlieren. Er war auch ein liebenswerter, lustiger und angenehmer Mensch, betont Trinkl.

So hat ihn auch Daniel Geiger, Vorsitzender des SVO, gekannt und geschätzt. „Der Michi war immer sehr loyal“, erinnert sich Geiger. Als er vor sechs Jahren die Vereinsführung übernommen habe, habe ihn Michael Stangl als zweiter Vorsitzender immer geholfen. „Er war mir eine große Hilfe, und es war immer harmonisch“, betont Geiger. Nicht nur ihm, sondern dem ganzen Verein stand Stangl immer mit seinen handwerklichen und technischen Fähigkeiten zur Seite. Er war auch gerne Fahnenträger beim SVO und bei den Schützen.

Michael Stangl war aber nicht nur ein Vereinsmensch. Er war auch ein liebevoller Papa und Mann, der „uns viel zu früh genommen wurde“: Seine Tochter Kathrin Widmann und seine Lebensgefährtin Renate Widmann können den plötzlichen Verlust genauso wenig fassen wie seine Vereinskollegen.

Die Familie hatte noch so viel vor

Die Familie hatte noch so viel vor. Die Vereinsarbeit spannte Michael Stangl zwar sehr sein. In der Rente sollte aber mehr Zeit sein für gemeinsame Reisen oder für Arbeiten an Haus und Garten. Pläne, die nun nicht mehr umgesetzt werden können. „Die Familienzeit war viel zu kurz“, bedauert Michael Stangls Tochter, die zusammen mit ihrem Mann Hannes und ihrer Mutter Renate sehr um ihren Vater trauert. Sie wird ihn nicht nur als liebevollen Papa in Erinnerung behalten, sondern auch als jemanden, auf den „man sich immer verlassen konnte“, wie auch Renate Widmann betont.

Am morgigen Freitag findet um 14 Uhr der Trauergottesdienst für Michael Stangl in St. Benedikt statt, danach ist die Beisetzung. Der Rosenkranz ist am heutigen Donnerstag um 19 Uhr.

Simone Wester