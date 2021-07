Miegersbach bekommt jetzt richtige Straßennamen

In Miegersbach bekommen die Straßen Namen. Das beschloss der Gemeinderat. grafik: mm

Bisher gab es nur Hausnummern in dem kleinen Ort – Umsetzung erst nach der Bundestagswahl

Miegersbach – Wer bisher eine Adresse in Miegersbach gesucht hat, der brauchte nur die Hausnummer: Denn Straßennamen gab es noch nicht. Das ändert sich jetzt, da der Ort größer wird.

Inzwischen sind in dem Dorf rund 30 Anwesen, und mit dem Baugebiet Miegersbach Nord kommen sieben weitere hinzu. Deshalb wurde zuletzt die Zuteilung der Hausnamen immer schwieriger. Zwei Monate lang hatten die Anwohner Gelegenheit, Ideen für Straßennamen einzureichen. Elf Familien machten Vorschläge, über die jetzt der Gemeinderat beraten hat.

Einige Bezeichnungen kamen nicht infrage, da es bereits ähnliche Namen in der Umgebung gibt. Letztlich entschieden die Räte, die Ortsdurchfahrt nach der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul als „Peter und Paul Straße“ zu benennen. Zunächst stand „Sankt-Peter-und-Paul-Straße“ zur Debatte. Die Räte befürchteten aber, dass dieser Name zu lang und mit den drei Bindestrichen zu kompliziert zu schreiben sei.

Auch die weiteren Namen haben einen Bezug zur Lage oder zu Einrichtungen in Miegersbach. Die Straße nach Höfa wird „Am Katzenberg“ heißen, die Straße nach Hohenzell „Hohenzeller Straße“, die Straße nach Süden zum Wildgehege „Zum Wildgehege“, die Straße nach Norden in Richtung Wald „St. Johannes Feld“ und die Straße am Feuerwehrhaus „Unterer Weg“. Jedes Anwesen bekommt ein offizielles Schreiben mit der Adressänderung für Institutionen wie Behörden und Versicherungen.

Die Umbenennung wird aber erst Anfang Oktober erfolgen, damit es bei den Wahlunterlagen für die Bundestagswahl keine Probleme gibt.

CLAUDIA SCHURI