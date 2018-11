Weltpremiere in Odelzhausen

Zum 400-jährigen Jubiläum der Wallfahrt zum ehemaligen Kloster Taxa wird in Odelzhausen eine Weltpremiere geboten: das Theaterstück „Die Legende von Maria Stern“. Es geht auf eine kuriose Legende zurück.

Odelzhausen – So aufwendig war bisher noch keine Theatervorstellung in Odelzhausen: Seit Monaten bereitet sich die Theatergruppe Odelzhausen gemeinsam mit den Glonnstars und vielen weiteren Mitwirkenden auf die Aufführung eines ganz besonderen Stücks vor: „Die Legende von Maria Stern“ heißt der Titel des Dreiakters, der im katholischen Pfarrheim gezeigt wird.

Die erste Vorstellung wird eine Weltpremiere: „Das Stück wurde extra für uns geschrieben“, erklärt Darstellerin Birgit Battran. Annette Lubosch und Sascha Fersch, beides renommierte Regisseure und Autoren im Theatergeschäft, haben anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Wallfahrt zum ehemaligen Kloster Taxa die Geschichte in einem Schauspiel verarbeitet.

Erzählt wird die Legende rund um den Hofmarksherrn von Hundt, der im Jahr 1606 in Seenot ein Gelübde ablegte. Er versprach, eine Kapelle zu errichten, sollte er die Reise heil überstehen. Von Hundt überlebte – und vergaß seinen Schwur. Eines Tages aber entdeckte er ein ungewöhnliches Ei, in dessen Schale ein Sternenkranz und ein Frauenhaupt zu sehen waren. Geschockt erinnerte sich der Graf an sein Versprechen und baute am Fundort eine Kapelle.

Daraus entwickelte sich eine große Wallfahrt, die Gläubigen strömten in Scharen nach Taxa. Im Jahr 1803 war dann aber Schluss damit: Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster aufgelöst und dem Erdboden gleich gemacht.

Bei dem Theaterstück leben jetzt die alten Zeiten noch einmal auf. Dabei erfährt das Publikum nicht nur viel über die Historie, sondern hat auch einiges zu lachen. „Die Geschichte wird mit einem Augenzwinkern erzählt“, erklärt Battran. Immer wieder gibt es auch komische Elemente. „Zum Beispiel gerät der Graf im Odelzhauser Schlossweiher in Not.“ Durch die Handlung führen zwei Freunde namens Adel und Odel, die bei Ausgrabungen auf die Überreste des Klosters stoßen und so der alten Legende auf die Spur kommen. „Das Theaterstück geht vom Mittelalter über die Renaissance bis hin zur Neuzeit“, sagt Battran.

Die Zuschauer erwartet nicht nur Schauspiel alleine, sondern beispielsweise auch Live-Musik und Gesang. Das Bühnenbild ist ebenfalls sehr liebevoll gestaltet, die Gruppe hat sich sogar extra eine neue Lichtanlage angeschafft.

Die Vorbereitungen für die Aufführungen laufen schon seit Monaten. „Wir haben noch nie so intensiv und so lange an einem Stück gearbeitet“, berichtet Battran. Weil „Die Legende von Maria Stern“ noch nie aufgeführt wurde, gibt es bis jetzt noch wenige Regieanweisungen. „Das war eine Herausforderung für uns“, so Battran. „Bei jeder Szene mussten wir uns genau überlegen, wie wir sie technisch umsetzen können.“

Inzwischen sind die Vorbereitungen in den letzten Zügen. Für die rund 20 Mitwirkenden, darunter acht Schauspieler, die oft auch Doppelrollen übernehmen, steigt langsam die Aufregung: Ganz ohne Nervosität geht es aber auch nicht, ist Battran überzeugt: „Wenn man ohne Aufregung spielt, spielt man nicht gut.“

Das Theaterstück „Die Legende von Maria Stern“ ist am Freitag, 9., am Samstag, 10., am Freitag, 16., und am Samstag, 17. November, jeweils um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in Odelzhausen, Benefiziumsweg 1, zu sehen. Am Sonntag, 11., und am Sonntag, 18. November, starten die Vorstellungen schon um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder bis 14 Jahren. Karten können im Vorverkauf im Buchladen Aigner in Odelzhausen oder unter Telefon 0 81 34/99 67 282 erworben werden.