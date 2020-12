Planungen für den Dirtpark werden konkret

In einem Dirtpark wie diesem in Kranzberg kommen nicht nur Mountainbiker auf ihre Kosten. Die Planungen in Odelzhausen nehmen nun konkrete Formen an, der Entwurf ist allerdings noch sehr vage.

Odelzhausen

„Die Burschen sind in Jubelstürme ausgebrochen.“ Als es in der vergangenen Gemeinderatssitzung um den Bebauungsplan Sportgelände ging, erzählte Bürgermeister Markus von dem Rathausbesuch einer vierten Klasse im vergangenen Jahr. Was die Buben damals so gefreut hat: Trinkl verriet ihnen, dass in Odelzhausen ein Dirtpark entstehen soll (wir berichteten).