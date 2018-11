Kein trockenes Historienstück

Die Weltpremiere ist geglückt: Mit „Die Legende von Maria Stern“ bringen die Theatergruppe Odelzhausen und die Glonnstars dieses Jahr ein ganz besonderes Stück auf die Bühne. Die Drehbuchautoren und Regisseure Annette Lubosch und Sascha Fersch haben es extra anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Wallfahrt zum Kloster Taxa verfasst.

Odelzhausen– Wer ein trockenes Historien-Stück erwartet, der wird bei der Vorstellung „Die Legende von Maria Stern“ in Odelzhausen eines Besseren belehrt. Dem Team gelingt es, die Geschichte mit vielen humorvollen und komödiantischen Elementen zu verknüpfen. Zu sehen ist eine aufwendige Inszenierung mit schönen Kostümen, Live-Musik und einem mit viel Liebe zum Detail gestalteten Bühnenbild.

Die Handlung beginnt in der Gegenwart und springt dann zurück ins Jahr 1606: In Seenot ruft der Graf von Hundt die heilige Maria an und verspricht ihr, eine Kapelle zu bauen, sollte er mit dem Leben davonkommen. Nach seiner Rettung interessiert er sich nicht mehr für das Gelübde. Doch dann tauchen in Taxa plötzlich Eier mit einem Sternenkranz in der Schale auf... Die Kapelle wird gebaut, eine Wallfahrt und ein Kloster entstehen – bis im Jahr 1802 im Zuge der Säkularisation alles wieder dem Erdboden gleichgemacht wird. Zum Schluss wird in dem Stück der Bogen zur Gegenwart geschlagen.

Mit zwei Kniffen erzeugen die Drehbuchschreiber einen roten Faden, der sich durch die Jahrhunderte zieht. Da sind zum einen Ralph Dulner und Michael Drexl, die als etwas dümmliches Komik-Duo Adel und Odel immer wieder in verschiedene Rollen auftauchen: mal als Freunde, die bei Bauarbeiten in Taxa Überreste des Klosters entdecken, mal als etwas zu lebensfreudige Mönche, mal als Soldaten, die die Klosterauflösung durchsetzen müssen.

Eine weitere verbindende Rolle hat Birgit Battran. Als Maria Stern sitzt sie fast durchgehend mit Krone und prächtigem Mantel auf einem Hocker auf der Seitenbühne und kommentiert das Geschehen. Besonders berührend sind dabei ihre gefühlvollen Gesangseinlagen.

Die anderen Schauspieler stellen verschiedene Charaktere dar. Man merkt ihnen an, mit wie viel Leidenschaft sie dabei sind. Toni Fischer beispielsweise torkelt und lallt als betrunkener Graf von Hundt über die Bühne und bringt damit seine Gattin (Andrea Schmid) und seine Bedienstete (Marliese Zech) fast zur Verzweiflung.

Reinhold Klein schwadroniert als Abt zwar lateinische Gebete – hat aber auch seine Freude am Glücksspiel und am Bier. Und für den strengen Prediger Abraham a Santa Clara (Michaela Kieslinger) hat er einen Rat: „Schaut doch erst mal unter ein paar Röcke, bevor ihr ein Urteil fällt.“ Michaela Kieslinger beeindruckt in der Hosenrolle als Abraham a Santa Clara ganz besonders. Sie wettert, sie ist schnippisch, frech und überzeugt durch eine große Bühnenpräsenz.

Die Dialoge sind gespickt mit Wortwitzen, süffisanten Kommentaren und viel Sarkasmus. Immer wieder gibt es Lacher im Publikum. Etwa wenn drei Frauen versuchen, ihr Kloster gegen den Beamten Heydolph (Reinhold Klein) zu verteidigen, der alles dem Erdboden gleichmachen möchte. Mit Mistgabel, Teppichklopfer und Teigrolle haben sie sich verschanzt – und irgendwann philosophieren sie sogar über die Gleichberechtigung. Das Fazit der Dame mit der Mistgabel (Marliese Zech): „Do trau i ma mein Oarsch verwetten, dass Frauen irgendwann Pfarrer und sogar Papst san.“

Genutzt hat der Kampf zwar nichts – das Kloster verschwindet, und mit dem weiblichen Papst hat es auch nicht geklappt. Trotzdem nimmt das Stück ein fröhliches Ende: Alle Darsteller singen, klatschen und tanzen gemeinsam auf der Bühne – fast wie bei Sister Act.

Das Stück „Die Legende von Maria Stern“ wird noch weitere Male gezeigt. Restkarten gibt es noch für die Vorstellungen am Freitag, 16. November, sowie am Samstag, 17. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrheim Odelzhausen. Die Tickets können beim Buchladen Aigner (0 81 34/99 72 82) reserviert werden.