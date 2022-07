„Mitgliederdelle“ bei SVO fast ausgeglichen

Haben beim SVO das Sagen: Michael Stangl, Tuba Metin, Bernhard Schmidt, Daniel Geiger, Anne Schaeffer. sim Aus Badminton wird Speedminton Jugendleiterposten bleibt vakant © Simone Wester

Auf der Jahresversammlung des SV Odelzhausen gab es positive Berichte der Abteilungen. Weniger erfreulich sind hingegen die langen Wartelisten beim Kinderturnen.

Odelzhausen – 75 Jahre SV Odelzhausen – das wäre eigentlich heuer ein Grund zum Feiern gewesen. Doch die Verantwortlichen des Festkomitees haben sich vergangenes Jahr dagegen entschieden. Zu einem Zeitpunkt, als man noch „kostenneutral“ absagen konnte, wie der Vorsitzende Daniel Geiger bei der diesjährigen Hauptversammlung bekanntgab.

Er erinnerte in seinem Bericht an den Aufstieg der ersten Herren-Fußballmannschaft von der A-Klasse in die Kreisklasse sowie die Erfolge der Turnabteilung. Der Umstand, dass fast die Hälfte der Abteilungen von Frauen geleitet werden, betonte Geiger ausdrücklich. Die „Mitgliederdelle“ durch die Pandemie – die Mitgliederzahl von über 900 war vorübergehend auf 802 Mitglieder gesunken – habe man inzwischen auch fast wieder ausgleichen können, berichtete Geiger.

Jahresversammlung des SV Odelzhausen

Derzeit hat der SVO 876 Mitglieder. Im Prinzip werden alle Interessierten auch beim SVO als Mitglied aufgenommen. Allerdings gibt es eine Ausnahme: „Beim Kinderturnen haben wir mehr Anfragen, als wir Betreuer haben“. Somit landen Kinder bestimmter Altersgruppen derzeit auf einer „immens langen“ Warteliste, was Abteilungsleiterin Melanie Trinkl in ihrem Bericht sehr bedauerte.

Als größte Abteilung mit 15 Gruppen und 362 Mitgliedern kann sich die Turnabteilung wirklich sehen lassen. Drei oberbayerische Meistertitel habe man 2022 holen können, berichtete Trinkl den Mitgliedern stolz. Obwohl die Abteilung bereits 36 bestens ausgebildete Übungsleiter hat, von denen viele von klein auf in der Abteilung sind, fehlt es an Trainern.

Genügend Trainer hat dagegen die Tennisabteilung, der kein Mitglied durch die Pandemie abgesprungen ist. Abteilungsleiter Wolfgang Nadler freut sich, dass in der vergangenen Saison keine Mannschaft abgestiegen ist.

Nicht ganz so erfreut zeigte sich Antonius Küpper, Abteilungsleiter der Stockschützen. Auch wenn ihm von seinen 62 Mitgliedern niemand abgesprungen ist, dass die Faschings-Kehraus-Party zweimal abgesagt werden musste, bedauert Küpper sehr. 2021 habe man zumindest 15 Freundschaftsspiele machen sowie die Vereins- und Damenmeisterschaften austragen können. Dem „Herren-Duo“ wäre sogar fast der Aufstieg gelungen. „Dieses Jahr haben wir wieder einen normale Betrieb“, sagte Küpper erfreut.

Stolz und froh ist auch die American-Football-Abteilung. Sie darf als Ausrichter der „5on5 DFFL Bowl 2022“ am 17. September fungieren, wie der 2. Abteilungsleiter der „Odelzhausen Red Dragons“, Benedikt Breitsameter, auf der Jahresversammlung unter Applaus bekanntgab. Die Red Dragons schlossen in der vergangenen Saison als 27. von 27 Teams ab, konnten aber ihren ersten Sieg einfahren. Demnächst soll auch eine Jugendmannschaft etabliert werden.

Aus Badminton wird Speedminton

Ohne Turniere und Ligabetrieb sind die Badminton-Spieler des SVO am Start. Während der Pandemie stiegen die Sportler auf das sogenannte Speedminton um und konnten so mit Zustimmung der Volleyballabteilung den Beachplatz benutzen und so ihren Sport betreiben, wie Abteilungsleiterin Barbara Wizani-Zeibig berichtete.

Die Volleyballer sind derzeit mit 27 erwachsenen Mitgliedern als Mixed-Mannschaft im Spielbetrieb. Die 30 Jugendlichen sollen sich bald im Spielbetrieb bewähren können. Im Sommer 2021 war der Beachplatz fleißig genutzt worden, wie Abteilungsleiter Bernhard Königer berichtete.

Wie von Daniel Geiger zuvor angesprochen, berichtete auch Werner Trinkl, zweiter Abteilungsleiter der Fußballer, vom Aufstieg der Herren in die Kreisklasse. Er zählte 2021 331 Mitglieder und damit 45 mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. 130 davon sind unter 18 Jahre alt. Während des Lockdowns habe man per Stream-Angebot und Winterspaziergängen, der Teilnahme am SVO-Lauf und mehr die Mitglieder halten können, so Trinkl.

Jugendleiterposten bleibt vakant

Nach den Berichten der Abteilungsleiter erläuterte Kassier Tuba Metin den Kassenstand und konnte ein Plus verkünden. Auch Neuwahlen standen bei der Versammlung an. Im Amt bestätigt wurde Daniel Geiger als erster Vorsitzender, der die Geschicke des SVO bereits seit sechs Jahren bestimmt. Der zweite Vorsitzende ist Michael Stangl, Schriftführerin weiterhin Anne Schaeffer. Nicht zur Wahl angetreten war Jugendleiter Veit Winkler, für den auf der Versammlung auch kein Nachfolger gefunden werden konnte und dessen Posten erstmal vakant bleibt. Auch die Kassenprüfer Michael Kiemer und Wolfgang Eckstein, die Kassier Tuba Metin einwandfreie Arbeit bestätigten, traten nicht mehr an. Stattdessen übernehmen Bernhard Schmidt und Lisa Saller die Posten.

An dem Abend wurden auch Mitglieder geehrt (Bericht folgt). Vereinschef Geiger gab zudem einen kurzen Überblick über die geplanten Renovierungs- und Bauarbeiten, die auch Thema im Gemeinderat sein werden.

Simone Wester

