Neubeginn beim SVO

Beim TSC Odelzhausen rumort es und der SVO profitiert davon. Zahlreiche Sportler und Trainer treten plötzlich bei

Odelzhausen – Mit einem „Freien Turnen“ hat die Turnabteilung des SV Odelzhausen eine neue Ära eingeläutet: Der Verein freut sich über regen Zuwachs innerhalb seiner Turnriege und begrüßte ihn nun offiziell mit einer mehrstündigen Nachmittagsveranstaltung in der Odelzhausener Sporthalle.

Über 60 Nachwuchssportler und elf Trainer haben in den Sommerwochen nach internen Turbulenzen innerhalb des zweiten Turnvereins in Odelzhausen, dem TSC, zum SVO gewechselt. Dieser stellt sich nun der großen Aufgabe, die Neuzugänge in seinen Reihen zu integrieren.

„Uns war es wichtig, den vielen Sportlern und Trainern des TSC Odelzhausen, die sich geschlossen zum Weggang entschieden haben, das Weitermachen zu ermöglichen“, betont Sergio Ribeiro, Leiter der Turnabteilung des SV Odelzhausen. Er leistete in den vergangenen fünf Jahren eine beeindruckende Aufbauarbeit innerhalb des SVO und blickt mit seinen aktuell drei Wettkampfgruppen auf die bislang erfolgreichste Turnsaison des Vereins zurück. Nun hat er sich zusammen mit den rund 100 Sportlern der Abteilung sowie den SVO-Trainern zum Ziel gesetzt, den Neuzugängen eine neue sportliche Heimat zu bieten, in der sie sich wohlfühlen und weiter entfalten können. „Wir stehen vor einer gewaltigen Aufgabe und freuen uns zugleich über die hohe sportliche Kompetenz, die mit den vielen neuen Trainern zu unserer Abteilung gestoßen ist“, bekräftigt Ribeiro.

Der SV Odelzhausen, der bislang bei den Wettkämpfen ausschließlich im Kindergruppen-Bereich aktiv war, hatte für das Jahr 2020 ohnehin den Aufbau einer Teenager-Mannschaft geplant. „Nun haben wir neue Trainer an Bord, die in diesem Segment über jahrelange Erfahrung verfügen“, freut sich Ribeiro. Geplant ist, im kommenden Jahr nicht mehr mit drei, sondern mit insgesamt sieben Wettkampfgruppen bei Meisterschaften im gesamten Freistaat an den Start zu gehen.

SVO-Turnabteilung setzt auf Freude und Spaß

Wie bewältigt man ein derart spontanes und starkes Wachstum innerhalb des Vereins? „Wir setzen alles daran, die Sportler und Trainer so schnell wie möglich mit unserer Philosophie vertraut zu machen“, betont Ribeiro. „Natürlich haben wir immer auch den Erfolg im Visier, aber auf dem Weg dorthin setzen wir in erster Linie auf Freude und Spaß im Training und auf ein gutes und harmonisches Miteinander. Dies möchten wir unseren vielen Neuzugängen schnellstmöglich vermitteln.“

Ribeiro bedankt sich bei seinen bisherigen Trainern und Turnern sowie deren Eltern, die den plötzlichen Vereinszuwachs mit offenen Armen aufgenommen haben. „Ich bin schon jetzt sehr stolz auf die Art und Weise, mit der die Integration der neuen Sportler und Trainer in unserem Verein in Angriff genommen wurde“, unterstreicht er. „Wir alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: den Kindern das sportliche Weitermachen in einem für sie guten Umfeld zu ermöglichen.“ dn