Nach Unfall auf der A8: Polizei sucht nach Reisebus

Auf der schneeglatten A8 hat es innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal gekracht. Die Polizei sucht einen Reisebus-Fahrer - wegen Unfallflucht.

Odelzhausen – Nach den Schneefällen in der Nacht zum Sonntag hat sich am Sonntagmorgen auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Odelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gegen 7.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Seat mit Aichacher Kennzeichen und einem Kia aus dem Raum Augsburg.

Da zunächst alle drei Fahrspuren durch den querstehenden Kia blockiert waren, musste die Feuerwehr das verunfallte Fahrzeug zunächst zur Seite schieben, ehe der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Ein Rückstau bildete sich aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens während der Aufräum- und Bergungsarbeiten nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding.

Nur wenige Stunden später, gegen 11.45 Uhr, krachte es dann fast an derselben Stelle erneut. Beteiligt waren vier Pkw sowie ein unbekannter Reisebus. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei berichtet, hatte der Bus den Unfall verursacht, in dessen Folge ein Peugeot sich auf der schneeglatten Fahrbahn am Lärmschutzwall überschlug. Der Peugeot sowie ein BMW landeten schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Bus fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Genauere Details zum Unglückshergang sind jedoch noch unklar, die Polizei bittet daher unter Telefon 0 89/89 11 80 um Hinweise. Auch hier waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding im Einsatz.

cst/dn