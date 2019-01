Blechbläserensemble „Harmonic Brass“ begeistert in der Pfarrkirche in Odelzhausen

Es ist längst zu einer liebgewordenen Tradition in Odelzhausen geworden: Jedes Jahr organisiert der Kulturverein Kult A8 zu Silvester ein Konzert mit dem Blechbläserensemble „Harmonic Brass“ in der Pfarrkirche. Das Quintett gehört international zu den besten Musikgruppen seiner Art.

Odelzhausen – Das hat sich inzwischen herumgesprochen, die große Odelzhauser Kirche war bei dem Konzert komplett gefüllt. Die Besucher bekamen mit dem aktuellen Programm „Playlist“ ein „sehr persönliches Silvesterprogramm“ zu hören, wie Moderator und Hornist Andreas Binder erklärte. „Wir haben dafür unsere persönlichen Lieblingsstücke ausgewählt.“

Das Repertoire reichte von Georg Friedrich Händel über Mozart und Léon Boëllmann bis hin zu amerikanischem Swing. Alle Stücke hatten gemeinsam, dass die Musiker mit ihnen Erinnerungen an Konzertreisen, an besondere Auftritt oder unvergessliche private Erlebnisse verbinden. Die Bläser haben dazu Briefe an die Komponisten geschrieben, die Binder als launige Ergänzung zur Musik vorlas. So entstand ein sehr abwechslungsreiches Konzert auf höchstem Niveau.

Hornist Andreas Binder, die beiden Trompeter Elisabeth Fessler und Hans Zellner, Tubist Manfred Häberlein und Posaunenspieler Alexander Steixner sind exzellente Einzelmusiker, die zusammen perfekt harmonieren. Dabei hatte es erst vor kurzem einen Wechsel in der Gruppe gegeben: Thomas Lux zog sich als Posaunist zurück, sein Nachfolger ist der erst 23-jährige Alexander Steixner. Gerade einmal drei Wochen hatte er Zeit, um das anspruchsvolle Programm auswendig zu lernen.

Wie gut ihm das gelungen ist, zeigte sich unter anderem bei Wolfgang Amadeus Mozarts „Champagner-Arie“, bei der er mit seinem schnellen und spritzigen Posaunen-Solo das Publikum beeindruckte. Wie Steixner hatten auch die anderen Musiker ihre Solo-Auftritte. Trompeterin Elisabeth Zellner beispielsweise imponierte besonders mit klarem, schmissigem Klang beim Stück „Königin der Nacht“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ und blies bei Georges Bizets „L’Arlesienne“-Suite mit der Piccolo-Trompete bei sehr schnellen Läufen hoch hinauf.

Auch Trompeter Hans Zellner stach immer wieder mit fetzigen Fanfaren heraus, teilweise wirkte es fast so, als würden sich die beiden Bläser ein Duell liefern. Sehr melodisch und gefühlvoll wiederum klangen die Passagen, bei denen in verschiedenen Stücken die Hornstimme in den Vordergrund trat. Andreas Binder zeichnete sich dabei durch ein sehr feinfühliges Spiel aus.

Die Rolle von Tubist Manfred Häberlein beschränkte sich ebenfalls nicht darauf, nur für die anderen Instrumente eine tiefe Begleitung zu sein. Im Gegenteil: Zum Abschluss des Konzertes spielte Häberlein sogar eine rasend-schnelle Hauptrolle: Bei dem Stück „Funiculì Funiculà“ übernahm er die flotten Laufpassagen – Läufe in so einem Tempo sind selten von einer Tuba zu hören.

Dem Publikum hat die bunte Mischung des Silvesterkonzertes gefallen: Am Ende gab es gleich mehrmals stehende Ovationen für die Musiker von Harmonic Brass. Diese scheinen ebenfalls den Auftritt in Odelzhausen genossen zu haben: „Nächstes Silvester tanzen wir wieder an“, versprach Andreas Binder.

Auch die Organisatoren von Kult A8 haben bereits angekündigt, die Veranstaltung wiederholen zu wollen. Bis dahin hatte Binder noch einen Wunsch an das Publikum: „Wir wünschen Ihnen, dass das neue Jahr eine Playlist für Sie bereit hält, bei der die Lieder in Dur überwiegen.“