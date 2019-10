BMW brennt aus

Gerade noch rechtzeitig aus seinem BMW aussteigen konnte ein Autofahrer am Dienstagfrüh auf der A8. Sein Wagen hatte Feuer gefangen.

Odelzhausen – Glück im Unglück hatte ein BMW-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr. Der 41-Jährige war mit seinem BMW auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Odelzhausen an seinem Fahrzeug alle Warnleuchten aufblinkten. Der Mann konnte den Wagen gerade noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen. Als er aus dem Fahrzeug stieg, drang bereits Rauch unter der Motorhaube hervor. Der Mann kam mit dem Schrecken davon und blieb glücklicherweise unverletzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der vordere Bereich des BMW bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Sulzemoos löschte den Brand unter schwerem Atemschutz ab. Im Einsatz waren auch die Kollegen aus Odelzhausen, Wiedenzhausen und Feldgeding sowie der Rettungsdienst.

Christian Stangl