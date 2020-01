Autos zerstören Tafel

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der A8 am Montag. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

Odelzhausen – Auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart hat sich am Montag gegen 17 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Odelzhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren ein Opel Astra aus dem baden-württembergischen Böblingen und ein Opel Zafira aus dem aus dem baden-württembergischen Biberach.

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck geriet der Astra, an dessen Steuer ein 41-Jähriger saß, ins Schlingern, prallte gegen die Mittelleitplanke und schleuderte auf die Fahrbahn zurück. Dabei krachte er in den Zafira, den ein 62-Jähriger fuhr. Beide Opel kamen im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und zerstörten eine große blaue Entfernungstafel. Alle drei Insassen im Astra sowie der Fahrer des Zafira blieben unverletzt.

Am Astra entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro, beim Zafira in Höhe von 5000 Euro. Das Schild hat einen Wert von 10 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding.

cst/zim