Dr. Jutta Buchholz übernimmt die Allgemeinarztpraxis im Odelzhauser Ärztehaus von Dr. Andreas Dagge

VON BRITTA HUBER

Odelzhausen – Ab kommenden Montag ist sie die neue Chefin: Dr. Jutta Buchholz übernimmt im Odelzhauser Ärztehaus die Allgemeinarztpraxis von Dr. Andreas Dagge. Buchholz studierte Humanmedizin in München und absolvierte zunächst ihre Ausbildung zur Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin im Unfallklinikum Murnau und später im Klinikum Dachau.

In dieser Zeit erwarb Dr. Jutta Buchholz außerdem die Zusatzbezeichnungen „Spezielle Intensivmedizin“ und „Notfallmedizin“. So gehörte es viele Jahre zu ihren Aufgaben, Notarzteinsätze zu fahren oder verunfallte Patienten mit dem Flugzeug aus dem Ausland zurückzuholen.

Im Jahr 2016 wechselte sie als Oberärztin an die Stadtklinik im Diako in Augsburg, in der sie die neue Hauptabteilung für Anästhesie mit aufbauen durfte. Trotz aller Liebe zur Anästhesie und ihren technischen Möglichkeiten wuchs in ihr zunehmend der Wunsch, Patienten langfristiger zu betreuen und mehr Zeit für Gespräch und Anteilnahme zu haben.

Daher entschied sie sich 2018, in die Praxis Skoruppa in Jetzendorf zu wechseln, um dort für zwei Jahre die Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin zu absolvieren.

Kaum hatte sie das Facharztzeugnis in der Tasche, ergab sich überraschend die Möglichkeit, in Odelzhausen die Praxis von Andreas Dagge zu übernehmen. Da Jutta Buchholz ganz in der Nähe mit ihrem Mann und den zwei Kindern lebt, erfüllt sich nun im Ärztehaus ein großer Wunsch von ihr – die eigene Praxis.

Dort wird sie künftig Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie Montag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr für ihre Patienten da sein. Selbstverständlich wird sie zusätzlich Hausbesuche und Heimbetreuung anbieten.

Da gerade auf dem Land der Bedarf an palliativer Betreuung wächst, befindet sie sich aktuell noch in der Ausbildung zur Palliativmedizinerin, um auch in diesen speziellen Lebenssituationen den Bedürfnissen der Patienten und ihrer Angehörigen gerecht werden zu können. Jutta Buchholz freut sich sehr, mit ihrem Kollegium alte und neue Patienten im Ärztehaus begrüßen zu können.