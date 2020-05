Spaziergänger attackiert

Ein Mann (76) und eine Frau (59), beide aus Odelzhausen, sind am Donnerstag gegen 15.40 Uhr beim Spazierengehen von Radfahrern angegangen worden.

Odelzhausen – Die beiden Fußgänger waren auf dem Wald- und Wiesenweg, vom Golfplatz kommend, in Richtung Heinrich-Nicolaus-Straße unterwegs. Etwa 150 Meter vor der Straße kamen ihnen eine Frau und ein Mann auf Fahrrädern entgegen. Da der Weg an dieser Stelle sehr schmal ist, bat der 76-Jährige um etwas Platz.

Es kam zum Streit, wobei der Radler den Rentner mit den Fäusten ins Gesicht schlug und ihn in die Büsche schubste. Dabei verletzte sich der 76-Jährige. Die Radlerin beleidigte die 59-Jährige. Der Schläger ist etwa 1,90 Meter groß, schlank, hat eine dunkle Hautfarbe und war hell bekleidet. Die Frau ist 1,60 Meter groß, hatte lange schwarze Haare und ein Tattoo am Oberarm. Die Beiden flüchteten in Richtung Golfplatz. Die PI Olching bittet um Hinweise unter 0 81 42/29 30.

mm