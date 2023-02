Widerstand gegen Funkmast: 280 Unterschriften gegen Standort am Feuerwehrhaus

Von: Miriam Kohr

Umstritten ist der geplante Funkmast auf dem Sittenbacher Feuerwehrhaus. © mik

Gegen einen geplanten Funkmast auf dem Sittenbacher Feuerwehrhaus regt sich Widerstand. Die Einwohner haben 280 Unterschriften gesammelt.

Odelzhausen – Marc Brunner hat in der Bürgerversammlung Sittenbach Ende November beantragt, dass der geplante Funkmast in Sittenbach nicht auf dem Dach des Feuerwehrhauses, sondern außerhalb des Ortes installiert werden sollte.

Als einen Alternativstandort für den Funkturm nannte Brunner eine Stelle am Regenrückhaltebecken am Ortseingang Sittenbachs. Mit diesem Antrag beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Protest gegen geplanten Funkmast am Feuerwehrhaus: Angst vor gesundheitsschädigenden Wellen

Der geplante Masten soll laut Telekom das Mobilfunknetz ausbauen und somit Funklöcher stopfen. Die Angst vor gesundheitsgefährdenden Wellen scheint jedoch groß. Denn es hat sich eine Bürgerinitiative gegen den Masten gegründet.

„Mittlerweile sind etwa 280 Unterschriften gegen einen Funkmast auf dem Feuerwehrdach eingereicht worden“, informierte Bürgermeister Markus Trinkl. Wohl ein Beweis, dass neben Brunner noch weitere Sittenbacher etwas gegen einen Funkturm im Ort haben. „Noch ist kein Auftrag unterschrieben“, informierte Trinkl.

Bürgermeister und Gemeinderäte halten am Standort fest

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte wollen den Standort nicht vorschnell aufgeben. Sie einigten sich einstimmig darauf, einen unabhängigen Sachverständigen zu beauftragen, der im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die Vor- und Nachteile informieren soll.

Als ergänzender Schritt wäre denkbar, im Nachgang dazu eine schriftliche Befragung der über 18-jährigen Bewohner von Sittenbach, also eine Bürgerbefragung, durchzuführen, um so ein Meinungsbild einzuholen.

Die Ergebnisse der Befragung sollen dann als Grundlage für die danach folgende Beschlussfassung dienen. Auch mit der Bürgerinitiative sei das bereits so abgesprochen. Der Termin zur Informationsveranstaltung soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.