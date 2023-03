Feuerwehr Höfa ist ihrem Feuerwehrhaus einen weiteren Schritt näher gekommen

Von: Miriam Kohr

Ein Feuerwehrhaus und zwei Garagenplätze sollen die Kameraden der Feuerwehr Höfa bekommen (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Gemeinderat Odelzhausen hat einen Bebauungsplan für ein Gelände in Miegersbach beschlossen. Ziel: dass dort das Feuerwehrhaus der Feuerwehr Höfa entsteht.

Odelzhausen – Die Feuerwehr Höfa ist ihrem neuen Feuerwehrhaus mit zwei Garagenstellplätzen in Miegersbach wieder ein Stück näher gekommen. Der Gemeinderat billigte die Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes „Feuerwehrhaus Höfa, ehem. Blank-Grundstück“ sowie den Entwurf des Planungsbüros zum Bebauungsplan.

Zunächst regte Bürgermeister Markus Trinkl an, nicht auf ein Sondergebiet, sondern auf eine „Gemeinbedarfsfläche“ zu setzen. „Damit sind wir ein bisschen freier, was beispielsweise die Länge des Gebäudes angeht, oder auch wenn wir noch auf Ideen wie eine Photovoltaik-Anlage kommen“, erklärte er. Bei einem Sondergebiet seien Änderungen nicht so leicht umsetzbar. Er verglich das Vorhaben mit der bereits fertiggestellten Feuerwache Petershausen. „Natürlich ist der Bau nicht vergleichbar mit der Größe unseres Bauvorhabens, aber auch hier handelt es sich um eine Gemeinbedarfsfläche in einem Außengebiet“, so Trinkl.

Der Gemeinderat billigte den Entwurf des Planungsbüros unter anderem mit folgenden Änderungen: Die Zweckbestimmung des Gebäudes mit bis zu höchstens neun Metern Höhe wurde von „Feuerwehr“ auf „Feuerwehr und Rettungswesen“ ausgeweitet, um auch hier mehr Spielraum zu haben. Bei den Einfriedungen wurde neben den Möglichkeiten Maschendraht- oder Metallgitterzaun auch der Stabmattenzaun hinzugefügt. Im südwestlichen Bereich sollen zudem Stützmauern zum Abfangen des Geländes zugelassen werden.

Für ausführlichere Beratschlagung sorgte vor allem der schmale Feldweg, der im etwa 80-Grad-Winkel ein Feld östlich des Geländes einschließt, das auch nach der Bebauung mit dem Feuerwehrhaus eine private Grünfläche bleiben soll. Weil neben dem Feldweg jedoch genug Platz für eine separate Ein- und Ausfahrt zur Feuerwache bleiben musste, sei die Flächenverteilung nicht anders möglich gewesen, wie Trinkl betonte.

Damit der Feldweg Richtung Norden von vier auf sechs Meter verbreitet werden kann, verzichten die Odelzhauser Gemeinderäte nun auf die Grünfläche im Westen. Dadurch kann der Bauraum für das neue Gebäude etwa drei Meter an die Westgrenze verschoben werden. Der Ausgleich zur Grünfläche im Westen soll angepasst werden.

Interessant für Anlieger: Feuerwehrübungen sind auf 6 bis 22 Uhr begrenzt und dürfen ausschließlich südlich des geplanten Gebäudes erfolgen, also auf der abgewandten Seite zur Wohnbebauung.