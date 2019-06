Kampfabstimmung über mehr Gewerbe

Wie viel weiteres Gewerbe verträgt Odelzhausen? Bei dieser Frage ist sich der Gemeinderat uneinig. Jetzt haben die Kommunalpolitiker einen Grundsatzbeschluss dazu gefasst – nach einer Kampfabstimmung.

Odelzhausen – Wie berichtet, gibt es Planungen, das Gewerbegebiet Odelzhausen auf die Seite östlich der Autobahn auszuweiten. Ende März machte das Landratsamt die dazu nötige genehmigte Änderung des Flächennutzungsplans bekannt. Jetzt hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zu dem Thema gefasst.

Das Grundstück ist 16 799 Quadratmeter groß und liegt am Ortsausgang von Odelzhausen zwischen der A 8 und der Staatsstraße nach Wiedenzhausen. Lange Zeit wurde es von einer Baumschule genutzt, inzwischen hat es die Gemeinde erworben – und will damit möglichst Geld verdienen.

„Der Gemeinde liegen eine Reihe von sehr ernsthaften Anfragen für Gewerbeflächen vor“, erklärte Bürgermeister Markus Trinkl. Die Gemeinde hat das Grundstück unter anderem deshalb gekauft, da es von großer Bedeutung wäre, sollte irgendwann einmal die S-Bahn nach Odelzhausen kommen.

Eine Machbarkeitsstudie dazu läuft gerade, wann erste Ergebnisse vorliegen, kann noch nicht abgeschätzt werden. Sicher ist nur: Auch wenn die Studie zu dem Schluss kommen sollte, dass die S-Bahntrasse tatsächlich machbar ist, würde bis zur Realisierung wohl noch viel Zeit vergehen. Zeit, in der das Feld entweder brach liegen würde – oder als Gewerbestandort dienen könnte.

Zur Debatte stand deswegen eine temporäre Gewerbenutzung: „Es wird auf jeden Fall sichergestellt, dass wir an die Fläche hinkommen, wenn wir sie brauchen“, verkündete Trinkl. Das Grundstück soll nicht wieder verkauft werden, die Gemeinde könnte sich zum Beispiel über einen Pachtvertrag mit Sonderkündigungsrecht den Zugriff darauf sichern.

Doch: Braucht eine Gemeinde wie Odelzhausen überhaupt so viele Gewerbeflächen? Eben erst wurde das bestehende Gewerbegebiet erweitert, es reicht in südlicher Richtung schon relativ nah an Lukka heran. Als es im Gemeinderat zum ersten Mal um die Änderung des Flächennutzungsplans ging, um eine Gewerbefläche östlich der Autobahn schaffen zu können, stimmte nur Roderich Zauscher (Bürgergemeinschaft Odelzhausen) dagegen. Er kritisierte den Flächenfraß sowie die Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen und befürchtete Infrastrukturprobleme sowie eine zunehmende Lärmbelästigung in Odelzhausen. Inzwischen ist er nicht mehr alleine mit seinen Bedenken, wie sich in der Sitzung zeigte.

„Wir können nicht immer noch mehr Flächen für Gewerbegebiete verbraten“, sagte zum Beispiel Elisabeth Kappes (BGO). „Die Folgen davon machen mir totale Angst.“ Auch Ursula Kohn (BGO) ist skeptisch: „Viele Leute mögen es nicht mehr“, erklärte sie. Ganz anders sah das Bürgermeister Markus Trinkl. „Als Gemeinde sind wir verpflichtet, die Gelder wirtschaftlich einzusetzen“, sagte er. „Deshalb sollten wir zwingend einer temporären Nutzung zustimmen.“

Die Kosten, die für die Erschließung der Gewerbefläche anfallen, könnten über die Pachtvertragslaufzeit refinanziert werden, so Trinkl. Auch Wolfgang Steininger (FW) argumentierte, dass es „leichtsinnig“ sei, das Grundstück brachliegen zu lassen, bis eventuell eine S-Bahn gebaut wird. „Es ist sträflich, wenn wir es nicht machen“, fand außerdem Michael Kiemer (CSU). „Wir können den Spagat schaffen, dass wir uns die Möglichkeit für eine S-Bahn erhalten und in 15 Jahren das Geld, das wir für das Grundstück bezahlt haben, wiederzubekommen.“

Letztlich kam es zur Kampfabstimmung, bei der sich die Gewerbe-Befürworter mit neun zu fünf Stimmen durchsetzen konnten. Gegen die Gewerbefläche stimmten Roderich Zauscher (BGO), Elisabeth Kappes (BGO), Ursula Kohn (BGO), Bruni Kiemer (FW) und Johanna Winkler (FW).

Die Verwaltung nimmt jetzt die Planungen für einen Bebauungsplan und die Erschließung auf.