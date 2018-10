Große Trauergemeinde nimmt Abschied von ehemaligem Rektor Herbert Geurtzen

Unter großer Anteilnahme wurde am vergangenen Wochenende in Odelzhausen Herbert Geurtzen zu Grabe getragen.

Odelzhausen – Am 30. September war der ehemalige Lehrer und Rektor der Odelzhausener Schule an den Folgen eines Hirninfarktes im Dachauer Krankenhaus verstorben. Zuvor hatte ihm Pfarrer Richard Nowik noch die Krankensalbung gespendet.

Bis zuletzt, niemand ahnte etwas von dem bevorstehenden Schicksal, war Herbert Geurtzen aktiv gewesen, hatte sich leidenschaftlich um die Erhaltung seines geliebten Sittenbacher Kirchenchores bemüht und jeden Dienstag bei der Ottmaringer Lehrer-Fußballgruppe gekickt.

„Bis zum letzten Tag hat Herbert Geurtzen in unserem Pfarrverband gewirkt“, sagte Pfarrer Nowik beim Requiem, „nichts was er an Liebe, Fürsorge und Hingabe gegeben hat wird mit dem Tod verschwunden sein, und so wie er andere begleitet hat, so begleiten wir jetzt ihn. Seine Spuren werden noch lange zu sehen sein“.

Mit zwei Stücken auf der Geige umrahmten die Söhne von Herbert Geurtzen die Messe, ebenso der gemischte Chor von Odelzhausen und Sittenbach, der unter anderem „Ich bete an die Macht der Liebe“ sang. Enkeltochter und Enkelsohn sprachen die Fürbitten, und am Grab verabschiedete sich die Sittenbacher Blasmusik mit „s´ist Feierabend“ von ihrem Freund.

Seine Lehrerkarriere im Landkreis begann in Sittenbach

Herbert Geurtzen wurde am 4. September 1936 in Rheinhausen geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Augsburg, wo er nach vier Jahren Volksschule auf das humanistische Gymnasium bei St. Stephan wechselte. Nach dem Abitur besuchte er das Institut für Lehrerbildung, seine ersten Stellen als Volksschullehrer hatte er in Thannhausen, Ichenhausen und Laimering. Im Mai 1960 übernahm er die Lehrerstelle in der damals noch zweiklassigen Dorfschule in Sittenbach und unterrichtete dort die Klassen fünf bis acht. Im selben Jahr heiratete er im Dom zu Augsburg seine Elisabeth, und die Familie zog ins Schulhaus nach Sittenbach, wo sie bis 1978 ihren Lebensmittelpunkt hatte. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, 1962 Gernot und 1964 die Zwillinge Beate und Ralf.

1969 wechselte Herbert Geurtzen in die Grund- und Hauptschule Odelzhausen, die bis zu seiner Pensionierung seine berufliche Wirkungsstätte war. Nach verschiedenen Beförderungen wurde er am 1. März 1996 zum Rektor der Schule ernannt und trat 2001 in den wohlverdienten Ruhestand.

Als eine der vielen ehemaligen Schülerinnen von seinem Tod erfuhr, sagte sie traurig: „Herr Geurtzen war ein sehr guter Lehrer, immer freundlich und blitzgescheit, und er ist immer gerne zu unsern Klassentreffen gekommen.“ Und eine weitere Schülerin fügte hinzu, dass er maßgeblich am Entdecken der Liebe zur klassischen Musik bei ihr beteiligt war.

Seine größte Leidenschaft war die Musik

Die Musik, sie war im Leben von Herbert Geurtzen die größte Passion. Er ging gerne in Konzerte, sammelte Aufnahmen klassischer Werke, und erst vor kurzen hat zu seiner großen Freude seine Bibliothek den Stand von 20 000 überschritten. Bereits während seiner Gymnasialzeit sang er im Chor der Stephaner und 1962 übernahm er den Kirchenchor von Sittenbach als Dirigent. Bis zu seinem Tod hat er ihn gemeinsam mit seiner Frau und deren schöner Altstimme bereichert. Der Chor sang bei zahlreichen Messen, Hochzeiten und Beerdigungen. Nebenbei dirigierte Herbert Geurtzen auch 15 Jahre lang den Kirchenchor von Odelzhausen. Unvergessen bleibt die Aufführung der „Krönungsmesse“ von W. A. Mozart in den frisch renovierten Gotteshäusern von Sittenbach und Odelzhausen. Von Musik konnte der beliebte Pädagoge nie genug bekommen, deshalb sang Herbert Geurtzen über 30 Jahre lang die Mittelstimme im „Odelzhausener Dreigesang“ mit seinen Kollegen Baudisch und Reubel bei Veranstaltungen nah und fern von Odelzhausen.

Sein zweites großes Hobby war Sport. Ab 1966 war Geurtzen beim SV Odelzhausen als Fußballer aktiv, vor allem in der Alte-Herren-Mannschaft und als Nachwuchstrainer.

Herbert Geurtzen war ein liebevoller Ehemann und Familienvater. Sein ganzer Stolz waren seine fünf Enkelkinder und seine drei Urenkel, die ihn wie die ganze Familie sehr vermissen.

Marlene Wagner