Ein neuer Name für die Realschule

Glonntal-Realschule: Das ist der neue Name der Realschule Odelzhausen. Bei einem Festakt hielten Schüler, Lehrer und Eltern auch gleich die Ziele der Schule fest.

Odelzhausen – Die Realschule Odelzhausen hat jetzt einen Namen: Sie nennt sich ab sofort Glonntal-Realschule. Bei einem kleinen Festakt hat die Schulgemeinschaft die Namensgebung offiziell gefeiert.

„Bei der Geburt eines Kindes ist der Namen eine wichtige Sache“, erklärte Schulleiterin Anette Schalk. „Auch bei uns ist deshalb schnell der Wunsch nach einem eigenen, individuellen Namenszusatz aufgetaucht.“ Bei der Auswahl durften die Lehrer, die Schüler und die Eltern mitbestimmen. Gewünscht war ein Name mit einem Alleinstellungsmerkmal und einem lokalen Bezug. Insgesamt gingen 15 verschiedene Vorschläge ein. „Bei vier davon war der Begriff Glonntal dabei“, so Schalk. Fünf der Ideen kamen in die engere Auswahl, darunter unter anderem die Benennung nach NS-Widerstandskämpfern oder nach dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog.

Bei den Abstimmungen von Lehrern, Schülern und Eltern zeichnete sich dann aber eine eindeutige Tendenz für den Namen Glonntal-Realschule aus. Schulleiterin Schalk ist zufrieden damit: „Der Name ist kurz, er lässt sich gut aussprechen und passt zu uns“, sagte sie. Der Begriff stünde außerdem für ein „tief sitzendes, kollektives Lebensgefühl“, sagt sie: „Für ein Gefühl von Heimat.“ Auch Ernst Fischer, Ministerialdirektor vom Bezirk Oberbayern-West, gratulierte der Schule: „Es ist wichtig, dass ihr Euch mit dem Namen identifizieren könnt“, erklärte er den Schülern. „Der Name steht für einen Programm.“

Bei dem Festakt zur Namensgebung wurde auch das neue Schulentwicklungsprogramm unterschrieben, das Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam ausgearbeitet hatten. Darin sind die kurz- und mittelfristigen Ziele der Schule festgehalten. Die Wünsche für die Zukunft der Schule brachten zum Abschluss auch die Fünft- und Sechstklässler bei einer dritten Strophe der Bayernhymne musikalisch dar: Gott mit dir und Segen allen, die in der Glonntal-Realschule sind. Lernen wir hier für das Leben, fördert uns das Lehrerteam.“