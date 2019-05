Odelzhausen ignoriert Antrag des Bauernverbands 

Bayerns Bauern verlangen dieser Tage von vielen Kommunen, dass diese Produkte aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft verwenden. Der Antrag kam in Odelzhausen nicht gut an. Der Grund: Das macht die Gemeinde sowieso schon seit langer Zeit.

Odelzhausen – In Kreisen des Odelzhauser Gemeinderats war wenig Verständnis für den Bayerischen Bauernverband (BBV) zu spüren. In einem Antrag verlangt die Vertretung der Landwirte von vielen Kommunen im Freistaat und mithin auch von Odelzhausen, dass diese ab 1. September „die Lebensmittel von Gemeinschaftsverpflegungen, bei Dorffesten, bei denen die Kommune ein direktes oder indirektes Mitspracherecht hat, mindestens zu 50 Prozent aus der Region (maximal Bayern) und weitere 25 Prozent aus regionaler ökologisch wirtschaftender Landwirtschaft“ beziehen. Um dem Begehr Nachdruck zu verleihen, hatten einige Landwirte aus dem Gemeindebereich auf der Rückseite unterschrieben.

Bürgermeister Markus Trinkl zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung wenig begeistert vom Vorgehen des BBV und schlug daher vor, „den Antrag als erledigt anzusehen“. Denn: Genau das, was die Bauern verlangen, machen die Gemeinde und die örtlichen Vereine und Organisationen längst. Und: Es gibt in Odelzhausen den Regionalmarkt, bei dem viele regionale Landwirte ihre Produkte bewerben und verkaufen können.

Die Gemeinde Odelzhausen selbst verlangt von Bewerbern in der Ausschreibung zur Kindergarten-Verpflegung explizit, dass diese regionale Produkte für das Essen verwenden müssen. Bei Festen, so Trinkl, würden die Vereine in den allermeisten Fällen bei ortsansässigen Händlern bestellen. „Die vereine“, so Trinkl, „versuchen, wo es geht, sich daran zu halten.“

Kritisch sah der Bürgermeister auch das BBV-Verlangen der Gemeinde vorzuschreiben, dass diese 25 Prozent der Lebensmittel ausökologischwirtschaftender Landwirtschaft beziehen soll. „Ich jedenfalls gehe nicht zu den Eltern und sage ihnen, dass das Essen mit Bio statt 3,15 Euro dann 4,85 Euro kostet“, so der Gemeindechef.

Trinkls Fazit daher: „Wir können den Antrag nicht ablehnen, ihm aber auch nicht zustimmen.“ Ergo: Man müsse ihn ignorieren. Dem stimmten sämtliche Gemeinderatsmitglieder zu.