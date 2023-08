Ambitionierte Investitionspläne: Odelzhausen verabschiedet Haushalt 2023

Von: Thomas Zimmerly

Eine der vielen Investitionen der Gemeinde: das geplante Feuerwehrhaus Höfa. © Münchner Merkur

Odelzhausen investiert kräftig in Maßnahmen und Projekte, doch der Haushalt für 2023 muss ausschließlich über Rücklagen ausgeglichen werden. Bürgermeister Markus Trinkl sieht die Lage „entspannt“.

Odelzhausen – Der Gemeinderat Odelzhausen hat einstimmig den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Die Krux dabei: Die Gemeinde investiert enorm in Maßnahmen und Projekte, und diese Vorhaben kosten in ihrer Gesamtheit halt auch immens viel Geld. So viel, dass der Ausgleich des Budgets laut Kämmerei ausschließlich über Rücklagen möglich ist. Ende des Jahres soll die Kommune laut Planungsansatz rund 3,66 Millionen Euro auf der hohen Kante haben. Bis 2025, so steht es allerdings auch geschrieben, ist dieses Polster komplett aufgebraucht. Dennoch ist Bürgermeister Markus Trinkl nicht Bange. Er sieht die Lage „ganz entspannt“.

Eckdaten des Haushalts

Die Eckdaten des Odelzhauser Haushalts: Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von gut 14,8 Millionen Euro. Größte Einnahmequellen sind der Einkommensteueranteil mit gut 4,23 Millionen Euro sowie die Gewerbesteuer mit 3,5 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite sind die Kosten für das Personal mit 5,69 Millionen Euro der größte Posten. Es folgt die Kreisumlage mit 4,8 Millionen Euro.

Zwei unangenehme Nachrichten

Zwei Nachrichten aus dem Haushaltsentwurf lassen aufhorchen: Die erforderliche Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt, also das Geld, das mindestens notwendig ist, um die Tilgung der Kredite zu gewährleisten, kann nach derzeitigem Stand in 2023 und den folgenden Jahren nicht erwirtschaftet werden, heißt es im Haushaltsentwurf. Und: Der Verwaltungshaushalt weist in den Jahren 2023 und fortfolgende Jahre ein Defizit auf, das nur über die Zuführung aus der Rücklage und Kreditaufnahmen über den Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann.

Investitionen in Höhe von 23 Millionen Euro geplant

Trotzdem gibt die Gemeinde viel Geld für Maßnahmen und Projekte aus. Satte 23,12 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen hierfür. . Vier Fahrzeuge und ein neues Haus

So werden beispielsweise vier Feuerwehrfahrzeuge angeschafft. Zwei neue für die Wehren Höfa und Odelzhausen, zwei gebrauchte für die Odelzhauser sowie die Kameraden aus Ebertshausen.

Die Höfaer können ihr neues Löschfahrzeug dereinst ins zwischen Höfa und Miegersbach entstehende neue Feuerwehrhaus stellen. Das gemeindeeigene Kommunalunternehmen ist für den Bau verantwortlich. Trinkl rechnet mit Kosten von knapp 1,9 Millionen Euro für das Projekt, meint aber, „es könnte auch noch ein Stückl günstiger werden“.

Geld für Kirche, Spielplätze und Straßen

Weiter hat die Gemeinde ein Herz für die Kirche. Daher soll die Marienkapelle Taxa für 30 000 Euro eventuell ein Vordach bekommen, für die Außenrenovierung der Pfarrkirche St. Benedikt in Odelzhausen schießt die Kommune 45 000 Euro zu. Zudem werden die gemeindlichen Spielplätze für 40 000 Euro aufgehübscht und an den Kinderhäusern verschiedene Renovierungen oder Verbesserungen vorgenommen. Für den Bau von Gehwegen und Straßensanierungen kommen knapp eine Million Euro hinzu.

Nicht zu vergessen: Die Gemeinde plant seit diesem Jahr den Bau einer Zweifachhalle in Verbindung mit dem Landkreis Dachau. Und sie schießt dem örtlichen Schützen Geld zum Bau einer neuen Schützenhalle zu.

In Sachen Baulandmodelle wird die Kommune die Projekte „Höfa-West“, „Flugwacht“, „Hadersried“, „Ortsdurchfahrt Dietenhausen“ und „Am Hinterberg“ in Sittenbach weiter planen und auch umsetzen, wie es in der Vorlage zur Haushaltssatzung heißt.

Gemeinde hat großzügig geplant

Was trägt bei alledem zur Entspannung des Gemeindechefs bei? „Es stellt sich die Frage: Sind die Zahlen im Verwaltungshaushalt belastbar?“, fragt Trinkl. Es sei so, dass in diesem Teil des Budgets, in dem die Einnahmen und Ausgaben verbucht werden, „großzügig geplant“ worden sei. Man habe beim Ansatz stets damit gerechnet, was im schlimmsten Fall passieren könnte, so Trinkl.

Wo geht die Reise bei der Gewerbesteuer hin?

Als Beispiel nannte er die Gewerbesteuer. Hier geht die Gemeinde von Einnahmen in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus. Seine Kämmerei und er rechnen indes damit, dass sich die wegen Corona gebeutelten Betriebe im Ort zuletzt wieder erholt haben. Am Ende des Jahres könnte deswegen mehr Geld in die Gemeindekasse wandern – wobei natürlich die wirtschaftliche Lage wegen der bekannten Probleme wie Inflation oder Energiepreise weiter nicht einfach sei.

Trinkl weist zudem darauf hin, dass noch gar nicht sicher sei, dass alle im Haushaltsentwurf stehenden Vorhaben tatsächlich in Angriff genommen beziehungsweise vorangetrieben werden.

„Letztes Jahr“, so fasst es der Bürgermeister zusammen, „war alles deutlich besser, als geplant.“