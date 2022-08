Ein Trio für die Jugend: Gemeinde stellt die Jugendarbeit neu auf

Von: Claudia Schuri

Das künftige Team der Jugendarbeit in Odelzhausen (v.l.): Franz Willibald, Katja Faig und Chris Janisch. © cla

Die Gemeinde Odelzhausen stellt sich in der Jugendarbeit neu auf: Die langjährige Gemeindejugendpflegerin Bianca Bänisch beendet Ende August ihre Tätigkeit für den Kreisjugendring, und auch Ramona Kitzinger, die viele Jahre in der Gemeindejugendarbeit aktiv war, wird sich nach ihrer Elternzeit neuen Herausforderungen widmen.

Odelzhausen ‒ Doch auch künftig stehen den Kindern und Jugendlichen feste Ansprechpartner für ihre Anliegen zur Verfügung: Bereits im Mai hatte der Gemeinderat einer Aufstockung der Personalkapazitäten um eine halbe Stelle auf eineinhalb Vollzeitstellen zugestimmt. Deshalb wird in Zukunft Katja Faig die Jugendarbeit mit 19,5 Wochenstunden mitgestalten. Sie ist bereits als Bereichsleitung in den Gemeinden Pfaffenhofen, Sulzemoos, Erdweg, Bergkirchen sowie Weichs aktiv.

Die offene Vollzeitstelle übernimmt ab kommenden Januar Chris Janisch. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit mit und arbeitet bereits seit 2017 nebenberuflich in der Jugendarbeit in Odelzhausen.

Jetzt wird er sich ganz dieser Aufgabe widmen: „Neben der Betreuung des Jugendzentrums und der aufsuchenden Jugendarbeit möchte ich mich auch für weitere Freizeit- und Sportmöglichkeiten in der Gemeinde einsetzen“, erklärt er. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, den Kindern und Jugendlichen als Ansprechpartner zur Seite zu stehen.“

Zusätzlich ist durch eine Förderung des Bayerischen Jugendrings Franz Willibald für zwölf Wochenstunden in der Odelzhauser Jugendarbeit tätig. Er kümmert sich als Projektmitarbeiter um das „Wyld“-Projekt. Wie berichtet, soll südlich des Sportplatzes ein Natur- und Aktivplatz für Kinder und Jugendliche entstehen. Es ist geplant, naturnahe Landschaftsgestaltung mit Freizeitmöglichkeiten zu verbinden.

