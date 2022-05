Lidl und Edeka sollen nebeneinander kommen

Von: Claudia Schuri

Der Lidl-Markt in Odelzhausen plant seinen Umzug. © picture alliance/dpa/ZUMA Wire/Lorenzo Carnero

Der Lidl-Markt in Odelzhausen möchte umziehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Planung auf dem Tankstellen-Areal Zustimmung gefunden. Doch in einem Punkt gibt es noch Klärungsbedarf.

Odelzhausen – Der Odelzhauser Lidl-Markt plant den Umzug. Weil die Aral-Tankstelle in das neue Gewerbegebiet östlich der Autobahn ziehen wird (wir berichteten), will der Discounter auf dem derzeitigen Tankstellen-Grundstück einen neuen Supermarkt bauen. Jetzt haben Jasmin Thomma und Sebastian Schülke von der Firma Lidl dem Gemeinderat das Konzept vorgestellt.

„Wir sehen durch den Umzug die Möglichkeit für einen Koppel-Standort mit Edeka“, erklärte Schülke. „Dadurch geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, an einem Standort bei einem Vollsortimenter und einem Discounter einzukaufen.“ Die jetzige Lidl-Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße aus dem Jahr 2000 entspreche zudem nicht mehr neuestem Standard. Bei neueren Filialen sei zum Beispiel der ökologische Fußabdruck besser und das Shopsytem anders gestaltet. Das Sortiment sei größer und neue Läden würden sich zudem durch ein großes Raumvolumen mit breiten Gängen auszeichnen.

Odelzhausen: Lidl-Markt zieht um ‒ 172 Stellplätze für Kunden

Im derzeitigen Lidl-Markt beträgt die Verkaufsfläche 988 Quadratmeter. Dazu kommen 190 Quadratmeter Neben- sowie 335 Quadratmeter Lagerfläche. In der neuen Filiale sind 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche, 295 Quadratmeter Neben- sowie 551 Quadratmeter Lagerfläche geplant. Außerdem soll es drei Elektro-Ladestationen und eine Photovoltaikanlage geben.

Für Autofahrer sind 172 Parkplätze vorgesehen. Das sind zwar mehr als die 108 Stellplätze am bisherigen Standort, doch dafür müssen sich die Kunden von zwei Geschäften die Parkplätze teilen. „Samstagvormittag könnte es ein bisschen eng werden“, gab Gemeinderätin Michaela Obermair (CSU) zu bedenken. Dem widersprach Sebastian Schülke von Lidl: „Wir sind immer auf die Spitze vorbereitet.“ Mit einer Breite von rund 2,70 Metern würden die Parkplätze zudem größer gestaltet.

Man habe sich auch überlegt, ob eine Tiefgarage Sinn ergibt. „Aber wir sind zum Schluss gekommen, dass es weder für uns noch für die Gemeinde einen Mehrwert hätte“, sagte Thomma. Eine Herausforderung ist die Überwindung des großen Höhenunterschiedes bei den Grundstücken. „Ziel ist, beide Märkte auf ein Niveau zu bringen“, betonte Schülke. „Das wollen wir so schaffen, dass es sich ins Gefüge einfügt und man nicht vor einer hohen Wand steht.“

Die Zufahrt zu dem neuen Standort des Lild-Marktes muss noch geklärt werden

Er präsentierte zwei verschiedene Planungen, die sich durch ein Detail unterschieden: Bei der ersten Variante geschieht die Zufahrt nur von der Rudolf-Diesel-Straße aus. Bei der anderen Möglichkeit dagegen ist auch eine Zufahrt von der Hauptstraße vorgesehen. Dafür müsste jedoch eine größere Rampe gebaut werden. Lidl wäre offen für beide Alternativen – würde aber lieber auf die Rampe verzichten.

So sahen es auch die meisten Gemeinderäte. Angelika Aigner (BGO) macht sich zum Beispiel Sorgen, dass eine Rampe zum Unfallpunkt – gerade auch mit Auto- und Radfahrern – werden könnte. Außerdem fanden einige Räte eine Rampe und die dabei entstehende Wand optisch nicht so ansprechend.

„Es ist eine hässliche Geschichte“, fand Wolfgang Steininger (FW). „Und viele Leute, die jetzt zum Lidl fahren, fahren auch heute schon über den Kreisverkehr.“

Siegfried Kreppold (CSU) zweifelte zudem die Notwendigkeit einer Rampe an. „Wenn die Umgehungsstraße kommt, gibt es sowieso eine wesentliche Verkehrsentlastung“, erklärte er.

Doch laut Bürgermeister Markus Trinkl kann der Lidl-Umzug wohl schneller realisiert werden, als die Umgehungsstraße fertig wird. Deshalb soll jetzt ein Verkehrsgutachten klären, ob die Straße und der Kreisverkehr leistungsstark genug sind, wenn es nur die Zufahrt über die Rudolf-Diesel-Straße gibt –oder ob doch noch eine Zufahrt über die Hauptstraße mit Rampe nötig ist.

Der Gemeinderat stimmte dem Konzept von Lidl grundsätzlich zu. Die Odelzhauser Räte sprachen sich grundsätzlich für die Variante ohne Rampe aus – sollte das Verkehrsgutachten aber zu einem anderen Schluss kommen, würden sie auch die Rampe akzeptieren.

