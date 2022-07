Michael Obermair ist nun 85 Jahre alt: Jahrzehntelang engagierte er sich für seine Gemeinde

Von: Claudia Schuri

Feiert heute seinen 85.: Michael Obermair aus Odelzhausen. © cla

Michael Obermair aus Odelzhausen feiert an diesem Donnerstag seinen 85. Geburtstag. An seinem Ehrentag soll der, der sein Leben lang immer für Andere da war, gebührend gefeiert werden.

Odelzhausen – Die Zeitung schlägt Michael Obermaier jeden Tag auf: Aufmerksam verfolgt er, was es in der Gemeinde Odelzhausen und im Landkreis Dachau Neues gibt, besonders interessante Artikel schneidet er aus, um sie aufzubewahren. In dieser Ausgabe erwartet ihn dabei ein ganz persönlicher Überraschungsbericht: Denn an diesem Donnerstag feiert der Odelzhauser seinen 85. Geburtstag.

„Mein Vater ist politisch und regional sehr interessiert und verfolgt genau, was los ist“, verrät seine Tochter Gabi Steinmetz. „Er ist wie ein wandelndes Lexikon und weiß alles.“ Kein Wunder: „Die Welt lebt von Menschen, die mehr machen als die Pflicht.“ Von diesem Leitsatz ist Michael Obermair überzeugt – und so hat er es auch selbst immer gehandhabt.

Fast 40 Jahre gestaltete er als Gemeinderat die Entwicklung von Odelzhausen mit, zeitweise war er zweiter beziehungsweise dritter Bürgermeister. Seit über 50 Jahren ist er außerdem bei der CSU, über viele Jahre hinweg hatte er sich in der Partei als Ortsvorsitzender engagiert. Bei vielen Vereinen und Jagdgenossenschaften ist Obermair ebenfalls Mitglied. „Dass es in seinen Wäldern gut läuft, ist ihm sehr wichtig“, sagt seine Tochter. „Er besucht sie immer sehr gerne.“

Auch in die Kirche geht Michael Obermair regelmäßig – denn auf den christlichen Glauben legt er ganz besonders viel Wert. In der Kirchenverwaltung, im Pfarrgemeinderat und im Vorstand der KAB Arbeitergemeinschaft war er früher deshalb ebenfalls aktiv.

Außerdem hat er im Laufe der Jahre mehrere Traktoren gesammelt. Mit der Landwirtschaft ist der Jubilar seit seiner Kindheit verbunden: Gemeinsam mit seinen Geschwistern ist er auf einem Bauernhof in Dietenhausen aufgewachsen. Nach Odelzhausen zog er schließlich mit seiner Frau Dora. Ihr Tod im Jahr 2011 war ein schwerer Verlust für ihn. „Er vermisst sie heute noch sehr“, sagt Gabi Steinmetz. Dora und Michael Obermair bekamen drei Kinder: Die beiden Söhne Gottfried und Michael sowie Tochter Gabi. Mittlerweile ist die Familie weiter gewachsen: Vier Enkelkinder und fünf Urenkel sind der große Stolz des 85-Jährigen.

Zudem hat Michael Obermair einen großen Bekanntenkreis. „Er ist sehr kommunikativ und gesellig“, sagt seine Tochter. Viele Leute kennen ihn auch noch aus seiner Berufszeit: Jahrzehntelang arbeitete er als Landmaschinen- und Kfz-Mechanikermeister - und war zur Stelle, wenn in Odelzhausen und Umgebung jemand eine Auto-Panne hatte. „Wenn er helfen konnte, hat er geholfen“, sagt Gabi Steinmetz. „Er war immer für alle auf der Straße da.“

An seinem Geburtstag heute dagegen steht er im Mittelpunkt. „Er lässt den Tag auf sich zukommen“, verrät seine Tochter Gabi Steinmetz. Auf jeden Fall wird die Blaskapelle Sittenbach ein Ständchen für Michael Obermair spielen und auch Bürgermeister Markus Trinkl kommt zum Gratulieren. Im August soll es dann noch eine kleine Feier im engsten Familienkreis geben.

