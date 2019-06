Motorradfahrer (52) stirbt bei Unfall

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Gemeindebereich Odelzhausen ums Leben gekommen.

Odelzhausen – Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, war der Augsburgermit seinem Kraftrad der Marke Honda kurz nach 17.15 Uhr auf der Staatsstraße 2051 zwischen Wiedenzhausen und Odelzhausen in Richtung Odelzhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach Angaben der Polizei nach links von der Straße ab, wo er noch einige Meter im Graben fuhr, bevor er sich überschlug und gegen die Bebauung prallte. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Strecke zwischen Wiedenzhausen und Odelzhausen war für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Odelzhausen und Wiedenzhausen waren zur Absperrung und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

dn