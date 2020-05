Polizei ertappt Einbrecher (fast) auf frischer Tat

Die Polizei hat in Odelzhausen einen Einbrecher fast auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild)

Die Polizei hat am Mittwochabend gegen 23 Uhr einen 43-jährigen Niederbayern verhaftet. Er steht im Verdacht, kurz zuvor in ein Altersheim in der Marktstraße eingebrochen zu sein.