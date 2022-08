Was Rumänien und Bayern gemeinsam haben

Die Freude über den ersten Platz beim Landeswettbewerb war riesengroß bei der Klasse 7b der Mittelschule Odelzhausen. Die Schüler und und ihre Lehrkräfte hatten sich voll reingehängt. © sim

Die Klasse 7b der Mittelschule Odelzhausen hat sich den ersten Platz bei einem Landeswettbewerb gesichert. Im Projekt ging es um einen europäischen Nachbarn.

Odelzhausen – Als Gaby Kavka, Klassenleiterin der Klasse 7b an der Mittelschule Odelzhausen, das Projekt vorstellte, waren die Teenager sofort „Feuer und Flamme“, wie die Pädagogin berichtet. Im Lehrerzimmer hatte die Pädagogin tags zuvor eine Broschüre des Kultusministeriums entdeckt, in der zur Teilnahme am Landeswettbewerb „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ aufgerufen wurde.

Dass das etwas für ihre Klasse sein könnte, war der erfahrenen Pädagogin schnell klar. Wie sich die 13-jährigen Buben und Mädchen dabei aber reinhängten, begeisterte die Mittelschullehrerin und ihre beiden Kolleginnen Christa Sörgel und Sonja Riss, mit denen sie zusammen das Projekt schließlich umsetzte, enorm.

Schnell entschied sich die Klasse 7b für das Nachbarland Rumänien, kommt doch eine Mitschülerin genau von dort. „Ich kenne das Mädchen schon vom Kindergarten, da habe ich ihr Deutsch-Nachhilfe gegeben“, erinnert sich Gaby Kavka. Jetzt drehte sich das Blatt und Kavka bekam von ihrer Schülerin Unterricht – und zwar im Kochen von rumänischen Gerichten, denn die Klasse wählte als Wettbewerbsthema den Bereich „Kulinarik“.

Auch die Mutter des Mädchens unterstützte die Klasse sofort, besorgte Zutaten, übersetzte rumänische Originalrezepte ins Deutsche und half beim Kochen.

Gekocht wurden dabei bayerische und rumänische Gerichte, die sich sehr ähnlich sind. Gibt es in Rumänien beispielsweise Kohlrouladen mit Polenta, so werden in Bayern Krautwickerl mit Kartoffelbrei gegessen.

Die 7b, die „sowieso so gerne kocht“, wie Gaby Kavka von ihren Schützlingen weiß, zauberte unter Anleitung auch Siebenbürger Kartoffelsuppe, genauso wie Bayerische Kartoffelsuppe. Die Odelzhauser Mittelschüler stellten schließlich ein ganzes Menü, bestehend aus Suppe, Salat, Vor- und Nachspeise zusammen.

Zusätzlich zum Menü führten die Schülerinnen und Schüler Interviews mit einem Bayern und einer Rumänin, erstellten Steckbriefe und ein Quiz. Alle Aktivitäten fasste die Klasse mit Unterstützung der Lehrkräfte dann in einer Präsentation zusammen und bewarb sich damit bei besagtem Landeswettbewerb.

Das leidenschaftliche Engagement der Mittelschüler und ihrer Lehrkräfte begeisterte auch die Jury. Die Klasse 7b belegte mit ihrem Projektbeitrag „Zu Gast in Bayern und Rumänien“ tatsächlich den ersten Platz! Die Preisverleihung fand jetzt am Schuljahresende in Regensburg statt. Gaby Kavka durfte dazu drei Schülerinnen mitbringen. Insgesamt drei Tage verbrachten die Odelzhauser in Regensburg und genossen ein abwechslungsreiches Programm mit Schifffahrt, Museumsführung, Ruderausflug und vielem mehr. Mit 450 Euro Preisgeld kehrte die Truppe stolz in den Landkreis Dachau zurück.

Für Lehrerin Gaby Kavka und ihre Kolleginnen war dieses Projekt nach der langen Coronazeit ein „Highlight im Schulalltag“. Ihre Klasse konnte so auch den „europäischen Gedanken leben“ und machte damit vor allem ihre rumänische Mitschülerin und deren Familie glücklich, die stolz und froh sind, dass sie „so einen positiven Eindruck ihres Heimatlandes vermitteln konnten“.

