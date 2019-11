Natur-Oase für Spiel, Spaß und Erholung 

Er soll ein Ort zum Entspannen und ein Treffpunkt für die Odelzhauser werden: der Glonnpark. Langsam nehmen die Pläne Gestalt an.

Odelzhausen – Auf einer rund 11000 Quadratmeter großen Fläche an der Glonn wird nördlich der Augsburger Straße ein Naherholungsgebiet entstehen. Langsam nehmen die Pläne des Planungsbüros Top Grün Gestalt an. „Es geht darum, ortsnahe und naturnahe Erholung zu ermöglichen“, sagt Frank Karrer von Top Grün. Im nördlichen Teil ist unter anderem ein Biotop-Weiher geplant, und eine daran angrenzende Kiesfläche könnte zum Entspannen oder Grillen genutzt werden. Insgesamt sind für den gesamten Park sieben Partnerliegen aus Holz vorgesehen.

„Wir arbeiten fast ausschließlich mit Naturmaterialien wie Holz oder Steinen“, erklärt Karrer. An der Glonn werden deshalb Bachfindlinge als Sitzsteine oder zur Uferbefestigung eingebaut. Sie sollen keine scharfen Kanten haben – und damit zum Klettern oder Sitzen geeignet sein.

„Die Glonn ist ein sensibler Bereich“, betont Karrer. „Dem wollen wir gerecht werden.“ Vorgesehen sei deshalb eine „relativ zurückhaltende Nutzung“ mit naturnah gestalten Uferrändern und Blühflächen. Außerdem werden knapp 50 Bäume gepflanzt. Auch auf dem Spielhügel und der Spielwiese wird es keinen englischen Rasen geben. „Wir wollen keinen städtischen Park“, sagt Karrer, „sondern eine Fläche, auf der zum Beispiel Kinder spielen können.“ Für Kinder gibt es außerdem eine Sandspielfläche, in der ebenfalls Findlinge in verschiedener Größe sowie Balancierstämme eingebaut werden.

Weitere Attraktionen sind eine Wassertretanlage, ein Tastpfad, auf dem die Besucher verschiedene Materialien wie zum Beispiel Mulch, Sand, Kies und Steine erfühlen können, eine Greifvogel-Ansitzstange, ein Weideniglu und ein Kletterbaumstamm. Angedacht ist außerdem ein gemeinsames Projekt mit der Realschule, bei dem die Schüler Informationen zu Themen rund um den Glonnpark erarbeiten und diese zum Beispiel mit Infotafeln oder einer App aufbereiten.

Auch die Feuerwehrfreunde Odelzhausen möchten sich am Glonnpark beteiligen. Der Verein plant, im Winter am Weiher eine Eisfläche einzurichten. „Am Nachmittag könnten die Kinder Schlittschuhlaufen und abends die Erwachsenen Eisstockschießen“, sagt Paul Brandhofer, Vorsitzender der Feuerwehrfreunde. Die Idee ist, eine abgetrennte Fläche zu schaffen, die geflutet werden kann. Weil das Wasser nur zwischen zehn und 15 Zentimeter hoch sein wird, würde es schneller gefrieren als zum Beispiel ein tiefer Weiher. „Vielleicht könnten wir auch einmal in der Woche einen Glühweinstand anbieten“, schlägt Brandhofer vor. „Aber das müssen wir alles erst noch genauer überlegen.“

Schon 2020 soll der Glonnpark umgesetzt werden. „Wir wollen im Frühjahr mit den Bauarbeiten beginnen“, kündigt Bürgermeister Markus Trinkl an. Es wird zwei Bauabschnitte geben: Zunächst werden die Erdbauarbeiten mit den Abgrabungen erledigt und die Wege gestaltet. Zum Bauabschnitt zwei gehören dann unter anderem die Pflanzarbeiten und die Installation der Spielgeräte. „Wir hoffen, dass wir die Jugendlichen mitnehmen können und sie auch mithelfen“, sagt Trinkl.

Nach der derzeitigen Kalkulation kostet die Gestaltung des Glonnparks 430 000 Euro. Die Gemeinde bekommt aber EU-Fördergelder und hofft außerdem, durch Eigenleistung Geld zu sparen. Sie rechnet damit, 250 000 Euro bezahlen zu müssen. Trinkl ist überzeugt, dass das Projekt das Geld wert ist: „Es wird ein richtig schöner, grüner Park!“