Schon wieder ein Rekordhaushalt

Die Gemeinde Odelzhausen eilt von Rekordhaushalt zu Rekordhaushalt. Satte 41 Millionen Euro wird er 2019 voraussichtlich betragen. Die Gemeinderäte durften in der Dienstagssitzung schon einmal den Entwurf quer lesen. Dabei erfuhren sie, dass die Kommune in diesem Jahr einiges vorhat – und dass auf sie einiges zukommen wird.

Odelzhausen – Voluminöse 360 Seiten umfasst das Machwerk an Zahlen und Posten, das Kämmerin Christine Steininger in ihrem Büro mit den sehr vielen Aktenschränken ausgearbeitet hat. Als sie den Vermögens- und den Verwaltungshaushalt addiert hatte, stand ein Betrag von rund 41 Millionen Euro unter dem Strich. Rekord! Wieder einmal. Schon die 33 Millionen Euro im Vorjahr waren ein Spitzenwert gewesen.

Bürgermeister Markus Trinkl scrollte sich in der Sitzung durch die vielen Seiten und erläuterte am Dienstagabend seinen Kollegen und Kolleginnen ausgewählte Posten aus der kameralistischen Buchführung Steiningers. Nun leitet sich das Wort Kameralistik vom lateinischen „camera“ ab, was wiederum im Zusammenhang mit der Kämmerei so etwas wie „fürstliche Schatztruhe“ bedeutet. Und das passt auf Odelzhausen. Denn die Gewerbesteuer spülte 2017 satte 13 Millionen Euro in die gemeindliche „Schatztruhe“. Doch Gemach!

„Auf die exorbitante Gewerbesteuer 2017“, so Trinkl, „folgt nun die exorbitante Kreisumlage.“ So um die 6,3 Millionen Euro werden Landrat Stefan Löwl und seine Kameralistik-affinen Experten vom Landratsamt Dachau aus der Odelzhauser „Schatztruhe“ stibitzen. Der Landkreis investiert in den kommenden Jahren viel Geld in den Bau zweier Gymnasien, den Neubau des Landratsamts und den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Kosten dafür dürften sich auf 150 Millionen Euro belaufen, wie in der Heimatzeitung berichtet.

Investieren ist das Stichwort. Das will und muss auch Odelzhausen. Beispielsweise sollen 15 bis 20 Millionen Euro in die dringend notwendige Sanierung des Kanalnetzes gepumpt werden. Alleine für den Ortsteil Ebertshausen stünde eine Million Euro an, ließ der Bürgermeister wissen.

Und dann sind da noch die Sorgenfalten auf Trinkls Stirn. Die habe er, wenn er nach Berlin blicke, meinte er. Wegen der vermaledeiten Reform der Grundsteuer. Der lang andauernde Zwist in der Bundesregierung, wie die Steuer künftig zu berechnen sei, lässt auch Odelzhausen verzweifeln. Denn die Grundsteuereinnahmen der Gemeinde betrugen zuletzt enorme 600 000 Euro. Wie viel in den kommenden Jahren in die „Schatztruhe“ fließen wird, weiß heute niemand.

Trotz allem machte der Bürgermeister seinen Kollegen und Kolleginnen Mut: „Wir stehen ganz solide da“, sagte er und verriet, dass Kämmerin Steiniger nicht zur Bank pilgern müsse, um Kredite aufzunehmen. Der gemeindlichen „Schatztruhe“ sei Dank. zim