Viele Projekte erfordern viel Geduld

Über 100 Besucher kommen zur Bürgerversammlung in Odelzhausen. Hier erfuhren sie leider: Viele Projekte im Ort erfordern viel Geduld.

Odelzhausen – 154 Folien hatte Bürgermeister Markus Trinkl für die Bürgerversammlung in Odelzhausen vorbereitet. Verkehr, Baustellen, Gewerbegebiet, Kanal, Kindergärten – es gab fast kein Thema, das er nicht ansprach.

Auch zur geplanten Ortsumfahrung hatte er einiges zu verkünden: Eineinhalb Jahre hätte die Gemeinde auf den Sonderbaulastvertrag gewartet, erklärte er den über 100 Besuchern. Anschließend wurde in einem EU-Vergabeverfahren ein Planungsbüro gesucht. Das Planfeststellungsverfahren startet trotzdem erst 2021. Der Grund: „Wir müssen ein Jahr lang ein Monitoring durchführen und alles erfassen, was bei der Trasse wächst und sich bewegt“, sagte Trinkl. Über Jahre beschäftigen wird die Gemeinde auch die Erneuerung des Kanalnetzes. Hier hatte Trinkl schlechte Nachrichten: Neue Grabungen zeigten, dass der Investitionsbedarf höher ist, als gedacht: „Es werden mit Sicherheit Kosten von 15 bis 20 Millionen Euro sein“, sagte er.

Positives berichtete Trinkl dagegen über die marode Kapelle in Taxa: „Nächstes Jahr kann die Sanierung beginnen.“ Unter anderem sollen das Fundament wasserfest gemacht und die Westfassade erneuert werden. Noch unklar ist dagegen, was mit der Geiselwies-Kapelle passiert. Nachdem das Erzbistum es abgelehnt hat, das Kirchlein zu übernehmen, gibt es Überlegungen, eine Stiftung zu gründen. „Das wird im Frühjahr entschieden“, sagte er.

Im Frühling diskutiert der Gemeinderat zudem, wie es mit den Ortsteilfeuerwehren weitergeht. Die Feuerwehren in Ebertshausen und in Höfa brauchen neue Fahrzeuge. Für das Auto der Höfaer hatte die Gemeinde bereits vor einem Jahr einen Förderungsantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Der Grund: Das Feuerwehrhaus in Miegersbach, die Heimat der Höfaer Wehr, entspricht nicht mehr den Anforderungen. Jetzt soll ein Konzept für die Zukunft der Ortsteilfeuerwehren ausgearbeitet werden.

Auch beim Sportverein Odelzhausen könnte es eine große Neuerung geben: Da die Sporthalle für die Schulen zu klein ist, käme ein Hallenneubau in Frage, so Trinkl. „Ob es wirklich so kommt, steht aber noch in den Sternen“, sagte er. „Es kommt auch darauf an, ob Förderbedingungen erfüllt werden.“

Auf eine weitere Förderung hofft die Gemeinde ebenfalls beim Breitbandausbau. Inzwischen sind fast alle Haushalte mit Glasfaser versorgt. Ausnahmen sind einige Häuser in Odelzhausen sowie Roßbach, Sixtnitgern und Sittenbach. Das könnte sich ändern: Wie Trinkl mitteilte, plant der Freistaat für 2020 ein weiteres Förderprogramm – und davon könnten diese Orte profitieren.

Am Ende von Trinkls Vortrag nutzen die Bürger die Gelegenheit, Wünsche zu äußern. Viele beschäftigte das Thema Verkehr. Bernhard Eberle aus Odelzhausen erkundigte sich, wann das Verkehrsleitsystem auf der A8 kommt. „Die Belastung der Feuerwehr durch Unfälle ist hoch und auch die Lärmbelastung ist extrem gestiegen“, erklärte er. Karl Müller aus Roßbach vermutete dazu, dass der Flüsterasphalt auf der Autobahn kaputt ist. Einen Eindruck, den auch Trinkl hat. Er hoffe, dass im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für die Umfahrung das Thema Lärm noch einmal aufgegriffen werde, sagte er. Beim Verkehrsleitsystem sei ein europaweites Ausschreibe- und Vergabeverfahren notwendig. „Schilder als schnellere Lösung akzeptiert das Ministerium nicht.“

Über die Straße von Höfa nach Miegersbach beklagte sich Martina Sprengel aus Miegersbach. „Die Fahrbahn ist gerissen und gebrochen und das Bankett ist kaputt“, erzählte sie – und bekam von Trinkl die Zusage, dass die Straße verbessert wird. Axel Helwing aus Odelzhausen beschwerte sich, dass es schwer sei, von der Dietenhausener Straße in den Kreisverkehr in die Hauptstraße einzufahren. Um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Hauptstraße zu verringern, schlug er eine Fahrbahnerhöhung vor. Trinkl sagte, in Abstimmung mit der Polizei zu sein und den Vorschlag einzubringen.

Eine Verbesserung für Fußgänger forderte Peter Teuber. Er wünschte sich, dass der Durchgang an der Steinfeldstraße in Richtung Hauptstraße zum Fußweg wird. „Jetzt müssen 300 bis 400 Einwohner einen Umweg gehen“, beklagte er sich. Den Antrag hatte er bereits 2018 gestellt – damals erklärte die Gemeinde, wegen vertraglicher Vereinbarungen nichts machen zu können.

Angelika Aigner aus Odelzhausen beantragte einen Radweg zum Baugebiet Höfa-Nord. „Es ist fast lebensgefährlich, dorthin mit dem Radl zu fahren“, sagte sie. Laut Trinkl ist die Straße jedoch eine Staatsstraße, für die die Gemeinde nicht zuständig ist. Aigner regte außerdem eine Ausweitung der Weihnachtsbeleuchtung auf die Schlossstraße an. Ein Wunsch, dem Trinkl offen gegenüber stand.

Skeptischer war er bei dem Vorschlag von Hans Riedl, den Ebertshauser Weiher zum Erholungsgebiet auszubauen. „Das Problem ist, dass es dort einen extrem hohen Nährstoffeintrag aus den umliegenden Flächen gibt“, sagte Trinkl. 2007 hätte eine Entschlammungsaktion stattgefunden – ohne Erfolg. Er berichtete außerdem von Vandalismus am Weiher: „Biertragl wurden in den Weiher geworfen und die Insel auseinander geschlagen.“

Ein weiteres Thema, das viele Odelzhauser beschäftigt, ist der neue Edeka-Markt. Der Betrieb laufe nicht rund, beklagten einige. Trinkl erklärte dazu, sich bereits beschwert zu haben. „Edeka hat zugesagt, einen Kaufmann mit dem Markt zu betrauen.“