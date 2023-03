Gemeinde zeichnet verdiente Bürger aus ‒ Michi Stangl postum geehrt

Von: Miriam Kohr

Geehrte Bürger und ihre Gratulanten: Bürgermeister Markus Trinkl, Anneliese Weißenböck, Karl-Heinz Stieglmaier, Kathi Riedl und Renate Stangl, die die Ehrung für Michi Stangl annahmen, sowie zweiter Bürgermeister Johann Heitmair (v. l.). © Gemeinde

Die Gemeinde Odelzhausen hat im Rahmen eines Ehrenamtsempfangs drei verdiente Gemeindebürger geehrt. Einer davon: Michi Stangl – er erhielt die Urkunde postum.

Odelzhausen – Karl-Heinz Stieglmaier bekam die Auszeichnung für sein langjähriges Engagement bei der Feuerwehr. Er ist 1938 der Wehr Odelzhausen beigetreten. Von 1999 bis 2000 und 2009 bis 2015 war er zweiter Kommandant und von 2000 bis 2006 erster Kommandant. Er engagierte sich besonders bei der Planung der Fahnenweihe 1993 und bei der Beschaffung der Fahne. Auch bei der Planung des Feuerwehrgerätehauses an der Hauptstraße war er 1998 tatkräftig dabei. In seine Dienstzeit fallen zudem die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs 1999, eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 2004 und eines Löschgruppenfahrzeugs 2016. Bei der Feier zum 140-jährigen Bestehen der Wehr war er im Festausschuss tätig und stand bei Problemen immer mit Rat und Tat bereit.

Anneliese Weißenböck ist seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Vereinen ehrenamtlich aktiv. Über 100 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit würde sie zusammenbringen, wenn man all ihre Tätigkeiten in den Vereinen zusammenzählt, meinte Bürgermeister Markus Trinkl in seiner Laudatio. Als Gründungsmitglied der Blaskapelle Sittenbach ist sie dort seit 35 Jahren tätig, dazu 32 Jahre im katholischen Pfarrgemeinderat, 25 Jahre war sie Ortsbäuerin in Sittenbach, 24 Jahre in der Seniorenrunde „Frohe Runde Sittenbach“. Sie ist im Vorstand des Gartenbauvereins Sittenbach und seit der Gründung vor gut zehn Jahren in der Demographiegruppe tätig.

Kurz vor seiner Auszeichnung war tragischerweise, unerwartet und zu früh Michi Stangl mit 59 Jahren aus dem Leben gerissen worden. Nach Rücksprache mit dessen Witwe Renate und der Tochter Kathi konnte Bürgermeister Markus Trinkl ihn trotzdem für seine Verdienste würdigen. Stangl war 14 Jahre lang zweiter Vorsitzender im SV Odelzhausen und hat sich im Verein in vielen Funktionen sehr engagiert. In der CSU war er insbesondere als Delegierter viele Jahre tätig sowie als Fahnenträger beim Schützen- und beim Veteranenverein. „Für die Gemeinde Odelzhausen war er zudem immer ein verlässlicher Wahlhelfer in den vergangenen Jahren“, wie der Bürgermeister dankend feststellte.