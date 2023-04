Odelzhauser ergaunert 11 000 Euro - Landgericht sieht dennoch von Haftstrafe ab

Von: Andreas Müller

Teilen

Der Rechtsstreit um die Entschädigung eines Wanderers, der 2016 aus der Tutzinger Hütte nahe der Benediktenwand stürzte, ist noch nicht beendet. Symbo „Weit entfernt von einem normalen Berufsleben“ © dpa

Ein 42-jähriger Informatiker ergaunerte sich mit einer Betrugsmasche bei einem Onlinehändler 11000 Euro. Das Münchner Landgericht beschäftigte sich mit dem Fall.

München/Odelzhausen – Er empfinde ein „Glücksgefühl, wenn man was hat, was man eigentlich nicht braucht“, sagte der 42 Jahre alte Angeklagte am 12. April vor dem Münchner Landgericht. Der Odelzhausener musste sich wegen mehrfachen Betrugs verantworten. Obwohl er früher bereits wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden war, erachtete die Berufungskammer dabei eine Bewährungsstrafe für ausreichend.

Der Angeklagte ging immer gleich vor: Er bestellte bei einem großen Onlinehändler Waren und erteilte für die Bezahlung eine Einziehungsermächtigung. Diese widerrief er nach Lieferung und sendete die Waren zurück. Dies wiederum verstand der Onlinehändler offenbar als Widerruf des Vertrages und erstattete den Kaufpreis. Innerhalb von drei Monaten funktionierte die Masche 50 Mal.

Der Angeklagte 42-Jährige aus Odelzhausen saß bereits wegen Betruges im Gefängnis

Das Amtsgericht Dachau verurteilte ihn dafür im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – ohne Bewährung. Der 42-Jährige war nämlich Jahre zuvor bereits zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er Urkunden gefälscht und sich bei Banken Kredite erschlichen hatte. Wie erstinstanzlich in Dachau, gab der Odelzhausener auch am Landgericht die Taten zu.

Psychiater konnte keine psychische Störung feststellen

Allerdings sei er nicht verhandlungsfähig, wandte der 42-Jährige ein. Er leide nämlich an einer „schweren depressiven Episode“. Dies äußere sich in Konzentrationsmängeln, Schwindel und Antriebslosigkeit. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige wollte das nicht so recht glauben: Der Angeklagte sei nämlich „Laufsportler auf hohem Niveau“, wie die Kriminalpolizei ermittelt hatte. So habe er in jüngerer Vergangenheit mehrere Langstreckenläufe absolviert. Wer das schaffe, könne nicht antriebslos sein, folgerte der Sachverständige und konnte auch sonst keine krankhafte psychische Störung feststellen, die die Schuldunfähigkeit des 42-Jährigen in Frage stellen würde.

„Stabile Verhältnisse“ schützen ihn vor Haft

Die erstinstanzliche Strafe aus Dachau nun zur Bewährung auszusetzen, begründete der Vorsitzende Richter Christoph Oberhauser mit der positiven Sozialprognose des Angeklagten. Der 42-Jährige lebe in „stabilen Verhältnissen“ und gehe als Informatiker einer geregelten Arbeit nach.

Keine Haft aber 4000 Euro Geldauflage

Lässt sich der Angeklagte in den nächsten vier Jahren nichts zu Schulden kommen, bleiben die Taten demnach ungesühnt; mit Ausnahme der 4000 Euro, die er als Geldauflage zahlen muss. Anders als sonst fanden sich die erbeuteten 11 000 Euro auf dem Konto des Angeklagten: Schließlich ging es ihm nur um das „Glücksgefühl, wenn man was hat, was man eigentlich nicht braucht“.