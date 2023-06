Amelia und Odelzhausen: Das passt!

Vielfach ausgezeichnet und eine Attraktion: Die Fahnenschwinger, die Sbandieratori, aus Amelia zeigen ihr Können. © Simone Wester

Städtepartnerschaft offiziell besiegelt – Freunde aus Umbrien von Gastfreundschaft begeistert

Odelzhausen – Aus Freunden werden offizielle Partner – die Städtepartnerschaft zwischen Odelzhausen und Amelia wurde am vergangenen Samstag im Rahmen eines viertägigen Besuches (wir haben berichtet) offiziell mit Unterschriften und Urkunden besiegelt. Dabei war der offizielle Teil alles andere als ein rein protokollarischer Akt: Er war geprägt von Herzlichkeit, Freundschaft und Wärme.

Nach zwei Verschiebungen konnten Odelzhausen und Amelia ihre Partnerschaft nun besiegeln

Seit 2018 verbindet die Gemeinde Odelzhausen und die italienische Stadt Amelia in Umbrien mit knapp 12 000 Einwohnern ein ganz besonderes Band. 2019 sollte eigentlich schon alles offiziell besiegelt werden, dann kamen Termine dazwischen, dann 2020 die Pandemie. „Jetzt könn’ ma’s endlich feiern“, freute sich Bürgermeister Markus Trinkl in seiner Eröffnungsrede, bei der er nicht nur die über 100 italienischen Gäste, sondern auch viele Gemeindebürger, unzählige Fahnenabordnungen der Vereine und zahlreiche Ehrengäste begrüßen durfte.

Hochoffiziell: Markus Trinkl und Laura Pernazza unterschreiben die Partnerschaftsurkunden. © Simone Wester

Trinkl sprach die Hoffnung aus, dass sich die italienischen Freunde in Odelzhausen wohl fühlen und die Partnerschaft weiter wachse und gedeihe – und diese auch auf die Schulen und Vereine ausgeweitet werde. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Partnerschaftsvereinen aus Odelzhausen und Amelia für deren „wichtige Rolle“ und bezeichnete die offizielle Beurkundung der Partnerschaft als ein Zeichen für ein „starkes, gemeinsam verbundenes Europa“.

Seine italienische Amtskollegin Laura Pernazza bekräftigte die Aussagen von Markus Trinkl und bedankte sich bei allen Gastfamilien, Vereinen und Organisatoren für die Gastfreundschaft, die sie in den Tagen des Besuches erleben durften. Auch sie betonte die Wichtigkeit des „Band der Freundschaft“, gerade in Zeiten „schwieriger, globaler Umstände und Krisen“.

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, selbst Mitglied im Partnerschaftsverein in Odelzhausen, schloss sich seinen Vorrednern an und betonte abermals die große Bedeutung der Partnerschaft für Europa.

Pflänzchen der Freundschaft könne nun gedeihen

Roland Riedel, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Odelzhausen, hielt seine Rede auf italienisch und deutsch und wurde dafür von den italienischen Gästen ein ums andere Mal frenetisch gefeiert. Ansonsten fungierte Graziella Ercoli-Markl als Dolmetscherin während der Zeremonie. Er wünsche sich, so Riedel, dass das „Pflänzchen der Freundschaft“ gedeihe und dass auch zwischen den Schulen und Gewerbetreibenden eine Partnerschaft entstehe.

Sein italienisches Pendant, Annamaria Froncillo-Zanchi, zeigte sich „beeindruckt von der festen Verbindung trotz der Distanz“. Sie seien hier in Odelzhausen „mit Wärme aufgenommen“ worden.

Schauspieler Terence Hill wurde live zugeschaltet

Per Liveschaltung wurde vor der offiziellen Urkundenunterzeichnung noch der italienische Schauspieler Terence Hill zugeschaltet, der eigentlich laut Bürgermeisterin Pernazza in Odelzhausen dabei sein wollte, aber aus terminlichen Gründen habe absagen müssen. Hills Mutter war eine Deutsche, sein Vater kam aus Amelia, daher das große Interesse des Schauspielers an der Städtepartnerschaft, erklärte die Bürgermeisterin.

Festzug führte zum Marktplatz, wo weiter gefeiert wurde

Nach den Schüssen der Böllerschützen aus Sittenbach wurde die italienische Nationalhymne und die Bayernhymne gespielt. Und dann setzte sich der große und von zahlreichen Odelzhauser Bürgern bestaunte Festzug in Richtung Marktplatz in Bewegung, wo die Feierlichkeiten mit einem großen Dorffest verbunden wurden.

Nicht nur die Fahnenschwinger, die Sbandieratori, aus Amelia traten in historischen Kostümen beim großen Umzug in Odelzhausen auf. © Simone Wester

Dort demonstrierten dann die berühmten und vielfach ausgezeichneten Fahnenschwinger aus Italien, die Sbandieratori aus Amelia, ihr Können, gesäumt von zahlreichen einheimischen und italienischen Gästen, Trommlern und Fanfarenbläsern in historischen Kostümen. Auf dem Marktplatz wurde noch lange gefeiert, geredet, gelacht und das Band der Freundschaft besiegelt.

VON SIMONE WESTER