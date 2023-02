Pfarrei Odelzhausen wird 100 Jahre alt

Teilen

Festgottesdienst zum 75. Jubiläum: Pfarrer Josef Bacher mit Diakon Peter Jocher, umrahmt von Ministranten. © privat

Das Jubiläumsprogramm zum 100-jährigen Bestehen der Pfarrei Odelzhausen startet am 1. März mit einer Lichterprozession.

Odelzhausen – „Die Pfarrei ist nicht nur ein Gebäude, sondern vor allem die Gemeinde, welche das Leben gestaltet“, sagt Armin Eberle, Gemeinderatsvorsitzender der Pfarrei Odelzhausen. Das soll man im Ort vor allem in diesem Jahr spüren, wenn die Pfarrei ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Neben einem Festgottesdienst sind eine Lichterprozession, ein Pfarrfest und ein Erzählabend geplant.

Für sehr lange Zeit gehörte die Dorfkirche in Odelzhausen zur Urpfarrei Sulzemoos. Erst im Jahre 1837 wurde die Expositur Odelzhausen gegründet, eine Zwischenstation zur Errichtung der eigenen Pfarrei. Damit wurden langjährige Bestrebungen, die mindestens bis 1870 zurückreichen, endlich mit Erfolg gekrönt. Im Oktober 1922 gab das Staatsministerium für Kultus dann den Segen für eine eigene Pfarrei. Die Errichtung gemäß den kirchlichen Rechtsbestimmungen erfolgte mit Wirkung vom 1. März 1923.

Genau 100 Jahre später, am 1. März 2023, wird dieses Jubiläum mit einer Lichterprozession gefeiert – das Motto: „Gemeinsam Licht auf dem Weg sein“. Am Mittwoch um 19 Uhr startet diese an der Schlosskapelle St. Johannes. Der Weggottesdienst zieht weiter zum ehemaligen Kindergarten der Pfarrei, in die Burgfeldstraße. Die dritte Station ist das Pfarrzentrum im Benefiziumsweg. Ziel ist die Pfarrkirche, wo schließlich die Messfeier abgehalten wird. „Der Weg ist mit etwa 800 Metern recht kurz und für viele machbar“, sagt Eberle. Begleitet wird die Prozession von der Blaskapelle Odelzhausen.

Am 9. Juli wird ein Festgottesdienst unter dem Titel „Gemeinsam Licht und Weg“ um 10 Uhr mit Weihbischof Bernhard Haßlberger abgehalten. Der Kirchenchor wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Darauf folgt ein großes Pfarrfest.

Das Jubiläumsprogramm findet im Herbst seinen Abschluss. Dann möchte die Pfarrei die Geschichte und Höhepunkte aus 100 Jahre Pfarrei Odelzhausen mit einer Art Erzählabend wieder aufleben lassen. Hier sollen vor allem Menschen zu Wort kommen, die schon lange in der Pfarrei tätig sind. „Wir wollen diese Veranstaltung auch nutzen, um einen Ausblick auf geplante Veränderungen zu geben“, verrät Eberle von den Plänen, die noch nicht ganz abgeschlossen sind.

Eberle selbst ist fast die Hälfte der 100 Jahre schon Mitglied der Pfarrgemeinde. „Wie viele andere habe ich als Ministrant angefangen“, erzählt er. Nachdem er bereits von 1990 bis 2002 im Pfarrgemeinderat tätig war, ist er nun seit 2014 dort wieder engagiert.

Etwa 20 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarrei treffen sich nun regelmäßig, um die Planungen voranzubringen und weitere Ideen umzusetzen. „So wollen wir auch auf irgendeine Weise ein dauerhaftes Andenken an das Jubiläum schaffen“, erzählt er. Das könnte zum Beispiel eine Baumpflanzung oder ein neuer Brunnen sein. Auch ein Konzert im Rahmen des Jubiläumsjahres ist in Planung.

„Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, werden immer weniger. Das ist ein Problem. Deshalb gilt es mit diesem Programm auch Erlebnismomente zu schaffen, um Menschen zu motivieren, sich in ihrer Freizeit in der Pfarrei einzubringen“, sagt Eberle. MIRIAM KOHR

Fronleichnam 1947: Die Prozession auf der Schlossstraße vor dem ehemaligen Weißgerberhaus. © privat