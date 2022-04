Planungen für die Ortsmitte werden konkret

Von: Claudia Schuri

Teilen

Wer hat den besten Entwurf für die Ortsmitte: Das begutachtete die Jury in einer Preisgerichtssitzung. © cla

Architekten und Landschaftsplaner zeigen in einer Preisgerichtssitzung ihre Entwürfe für die Odelzhauser Ortsmitte.

Odelzhausen – Die Planungen für die Umgestaltung der Ortsmitte in Odelzhausen werden konkret – und jetzt können die Bürger die ersten Entwürfe begutachten. Wie berichtet, soll das ehemalige Gasthaus zur Sonne abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In dem neuen Gebäude soll Platz sein für ein Gasthaus, die Metzgerei und einen Dorfladen beziehungsweise eine Art Markthalle. Auch die Gemeindeverwaltung wird dort einziehen.

Für die Planungen hat sich der Gemeinderat für einen Realisierungswettbewerb entschieden, der von dem Münchner Büro Landherr und Wehrhahn Architektenpartnerschaften betreut wird. Die Jury besteht aus acht Fachpreisrichtern, darunter erfahrene Architekten, sieben Gemeinderäte sowie weitere fachliche Berater.

Vor kurzem präsentierten zwölf Architekten und Landschaftsplaner in einer Preisgerichtssitzung ihre Entwürfe. Dabei handelte es sich um Planzeichnungen und Visualisierungen, die als Modelle dargestellt sind. Ziel der Sitzung war, drei erste Preisträger zu prämieren.

Mit der Stellungnahme der Fachjury geht es für die drei Finalisten, die alle aus dem süddeutschen Raum stammen, dann in die nächste Verhandlungsrunde. Dabei haben sie die Möglichkeit, ihre Entwürfe noch einmal zu optimieren und an die Jury-Anmerkungen und die Nutzungsvorgaben der Gemeinde anzupassen. Auch die Honorarangebote werden in dieser Phase des Wettbewerbs berücksichtigt. Es ist geplant, dass der Gemeinderat im Juli beschließt, wer den Auftrag erhält.

Interessierte Bürger können sich bereits jetzt ein Bild von den Entwürfen machen: Die Pläne und Modelle aller Teilnehmer sind am Samstag, 16. April, sowie am Montag, 18. April, im Dachgeschoss des Kinderhauses Sandburg in der Hadersrieder Straße 2 in Höfa zu sehen. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 16 Uhr.