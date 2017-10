Einbrüche in Apotheke und Bäckerei

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben unbekannte Täter in Odelzhausen in eine Apotheke und in eine Bäckerei eingebrochen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Odelzhausen - Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Mittwoch in eine Apotheke in Odelzhausen eingebrochen und hat Bargeld erbeutet. Angestellte der Apotheke in der Marktstraße stellten gestern gegen 8 Uhr fest, dass ein Unbekannter in die Geschäftsräume eingedrungen war, wie die Polizei mitteilte. Der Täter hatte die Eingangstür gewaltsam geöffnet und die Innenräume nach Bargeld durchsucht. In einer Registrierkasse wurde er fündig und erbeutete mehrere hundert Euro. Auch der Schaden an der Eingangstür ist beträchtlich: Er beläuft sich auf 1000 Euro. Die Kripo Fürstenfeldbruck bittet um Mithilfe. Wer im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich melden (Telefon 0 81 41/61 20). In der Nacht zuvor brach ein unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Rudolf-Diesel-Straße in Odelzhausen ein. Er gelangte über eine Seitentür ins Geschäft. Das Büro und der Kassenbereich wurden durchwühlt. Der Täter entwendete zwei Kasseneinschübe, die aber leer waren. Die Polizei bittet um Hinweise (0 81 31/ 56 10.) dn

