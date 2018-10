Der zweite Rohbau steht

Es geht voran mit dem Bau des neuen Schulzentrums in Odelzhausen. Jetzt fand das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt statt.

Odelzhausen – „Du Glas, zersplittere an Grund, geweiht sei dieses Haus zur Stund!“ Mit diesem Richtspruch hat Zimmerer Lukas Hof den Abschluss des Rohbaus für den zweiten Bauabschnitt des Schulzentrums in Odelzhausen besiegelt. Ganz nach alter Tradition warf er ein Weinglas zu Boden, und natürlich durfte auch ein geschmücktes Richtbäumchen auf dem Dachstuhl nicht fehlen. Überdies konnten die Gäste schon einmal einen Blick in das erste Gebäude werfen.

Rund 500 Gäste, darunter Handwerker, Lokalpolitiker, Lehrer und Schüler, waren zu der Zeremonie eingeladen. Sie hatten bei dem Fest auch gleich die Gelegenheit, einen Blick in das erste der beiden neuen Schulgebäude zu werfen. Dort läuft noch der Innenausbau, die Feier konnte aber schon in der neuen Aula stattfinden.

„1600 Kubikmeter Holz und sieben Kubikmeter Stahl wurden für dieses Gebäude verbaut“, erklärte Architekt Arthur Schankula. An den Arbeiten waren 40 Fachfirmen beteiligt, mit den meisten sei die Zusammenarbeit reibungslos gelaufen. Nur einmal hätte es Probleme gegeben, so dass ein Firmenwechsel notwendig gewesen sei. Vor allem die Montage der Holzkonstruktion bedingte eine Verzögerung von über drei Monaten. Jetzt soll das Gebäude, in dem die Grundschule sowie Fachräume und eine Mensa untergebracht sind, im Winter 2019 fertig werden.

„Es ist deutschlandweit die einzige Schule in einem viergeschossigen Holzbau“, so Schankula stolz. Bei der Planung wurde Wert darauf gelegt, dass die neue Schule auf moderne Unterrichtsmethoden ausgerichtet ist. So gibt es zum Beispiel vor vielen Räumen Nischen mit Sitzmöglichkeiten sowie Kabinette, die „eine gewisse Intimität für kleine Gruppen bieten“, erklärte Schankula.

Auch Jan Spreen, der mit seinem Architekturbüro für den Entwurf des zweiten Bauabschnitts verantwortlich ist, betonte, dass das neue Schulzentrum „Maßstäbe in vielerlei Punkten setzen“ werde. Der Bau wird in Massivbauweise für die Mittel- und die Realschule errichtet, auch hier wurde viel Wert auf Freiflächen gelegt. Zum Beispiel ist im ersten Obergeschoss ein so genannter großer „Marktplatz“ geplant, und auch die Flure können bespielt werden.

13 verschiedene Konzepte hätten die beiden Architektenteams gemeinsam mit dem Schulzweckverband sowie den Projektsteuerern vom Büro Meixner und Partner diskutiert. „Am Ende ist es Variante zehn geworden“, verriet Spreen. Er ist überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war: „Zwei Entwürfe mit eigenem Charakter vereinen sich zu einem harmonischen Ensemble“, sagte er. „So entsteht ein gemeinschaftlicher Geist.“

In die Gebäude des zweiten Bauabschnitts ist ein Einzug im Herbst oder Winter 2020 geplant. „Bisher sind wir gut in der Zeit, es gab nur wenige kleinere Verzögerungen“, erklärte Helmut Zech, der Vorsitzende des Schulzweckverbandes. Auch der Kostenrahmen könne nach derzeitigem Stand eingehalten werden. Das neue Schulzentrum kostet insgesamt bis zu 55 Millionen Euro, rund 18 Millionen davon sind schon verbaut. Viel Geld. „Aber wenn man die Vorschriften sieht, weiß man, wo es hinfließt“, so Helmut Zech.

Außerdem sei es aufgrund des Baubooms teilweise schwierig gewesen, überhaupt Angebote für alle Aufträge zu bekommen. „Umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, viele Unternehmen aus der Region einzubinden“, so Zech. „Ich bin mir sicher, es wird ein ganz toller Schulstandort.“

Zum Richtfest sang ein Chor aus Drittklässlern der Grundschule ein Lied: „Wir bekommen ‘ne neue Schule, und wir hoffen, es wird ‘ne coole, weil wir hier viel Zeit verbringen: lernen, lachen und auch singen.“

Claudia Schuri